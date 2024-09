VIDEO CALDIERO TERME PADOVA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona il Padova vince in trasferta per 1 a 0 contro il Caldiero Terme come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancoscudati iniziano molto bene la partita affacciandosi pericolosamente in attacco con Spagnoli immediatamente al 5′ e riuscendo poi a sbloccare il risultato già verso il 10′ per merito di Russini, il quale va a segno sull’assist offertogli da Liguori. Gli Euganei decidono quindi di amministrare la situazione favorevole e non devono nemmeno faticare troppo a causa dell’incapacità mostrata dai gialloverdi nel creare azioni offensive realmente degne di nota.

DIRETTA/ Caldiero Terme Padova (risultato finale 0-2): la chiude Bortolussi! (Serie C, 1 settembre 2024)

Nel secondo tempo il copione del match non cambia rispetto a quanto ammirato in precedenza e la compagine guidata da mister Andreoletti continua a spingere il piede sull’acceleratore come suggerito dal nuovo calcio d’angolo guadagnato da Faedo al 54′. Nel finale i Termali allenati dal tecnico Soave arrivano a centrare la traversa con una giocata di Quaggio al 67′ sebbene subiscano nel recupero pure il gol del raddoppio patavino firmato da Bortolussi al 90’+6′.

Diretta/ Padova Trento (risultato finale 3-0) streaming video: la chiude Liguori! (Serie C, 26 agosto 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Filippo Colaninno, proveniente dalla sezione di Nola, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Mazzolo al 22′, Pelamatti al 53′, Baldani al 65′, Quaggio al 78′, Giacomel all’87’ e Lanzi al 90’+2′ da un lato, Crisetig al 72′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo secondo turno di campionato permettono al Caldiero Terme di raggiungere quota 6 nella classifica del girone A della Serie C staccando così i diretti rivali di giornata del Padova, rimasti appunto bloccati a 3 punti.

Video Albinoleffe Caldiero Terme (2-3)/ Gol e highlights: doppietta di Cazzadori! (Serie C 24 agosto 2024)

VIDEO CALDIERO TERME PADOVA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS