Diretta Campionati Italiani Assoluti atletica 2020/ Streaming video Rai, 1° giorno

I Campionati Italiani Assoluti 2020 prendono il via venerdì 28 agosto: l’appuntamento con l’atletica nazionale è allo Stadio Colbachini di Padova, a partire dalle ore 11:00 di oggi per arrivare fino alla domenica. Una buona notizia è che dovrebbe essere prevista la presenza di pubblico: chiaramente le norme sanitarie non consentono di avere lo stadio pieno ma comunque ci sarà un massimo di 500 persone nella Tribuna Nord. Sarà interessante valutare quello che succederà, ma dobbiamo iniziare con il dire che la giornata odierna sarà soprattutto transitoria: venerdì infatti assisteremo alle fasi di qualificazione e alle batterie, sarà solo sabato e domenica che verranno assegnate le medaglie. Vedremo allora quello che succederà; per il momento aspettiamo la diretta dei Campionati Italiani Assoluti 2020, e possiamo anche tracciare qualche previsione circa le gare e i favoriti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani Assoluti 2020 è su Rai Sport e il canale gemello Rai Sport +: tutti gli appassionati potranno dunque seguire le gare dal Colbachini di Padova accendendo il loro televisore e selezionando i canali 57 e 58. In alternativa sarà possibile dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e usufruire del servizio di diretta streaming video messo a disposizione dalla televisione di stato, in questo caso bisognerà visitare la piattaforma Rai Play oppure RaiSportWeb. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020: IL CONTESTO

L’appuntamento con i Campionati Italiani Assoluti 2020 promette scintille: i grandi nomi ci sono tutti, chiaramente si sta parlando di una kermesse a livello nazionale e si arriva da un periodo nel quale le gare non si sono disputate a lungo, e si è tornati a farlo a scartamento ridotto. Vero è anche che a Padova saranno protagonisti Gianmarco Tamberi, che era stato il primo a tornare in pedana in un evento organizzato a porte chiuse, e poi ancora Filippo Tortu che negli ultimi anni ha rappresentato la grande speranza dell’atletica tricolore. Non solo: le gare di velocità saranno molto interessanti per la presenza di Marcell Jacobs e Eseosa Desalu, nel salto in lungo femminile ci sarà inoltre Larissa Iapichino. Forse però oggi il nome più interessante è quello di Luminosa Bogliolo: la ligure ha timbrato poco fa il suo primato personale e ha fatto ancora meglio – non come crono – alla Diamond League di Stoccolma, vincendo i 100 ostacoli e facendo tornare l’Italia sul gradino più alto del podio nella competizione. Dunque vedremo se la venticinquenne sarà in grado di ripetersi: l’anno prossimo ci saranno le Olimpiadi e l’atletica di casa nostra sta iniziando a scaldare i motori…

