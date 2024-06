Diretta Campionati Italiani Assoluti atletica 2024/ Streaming video Rai, 2^ giornata oggi domenica 30 giugno

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2024: SECONDA GIORNATA A LA SPEZIA

Altre emozioni ci attendono oggi, domenica 30 giugno, nella seconda e ultima giornata in compagnia della diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2024 da La Spezia, in Liguria. Molti dei big della nostra atletica leggera in realtà hanno fatto scelte diverse e in questo weekend non sono presenti in pista o in pedana per dare la caccia al titolo di campione italiano della propria specialità, ma i Campionati Italiani assoluti sono comunque l’occasione perfetta per sondare lo stato di salute dell’atletica leggera italiana, mai così forte a livello complessivo nella storia, come hanno dimostrato appena un paio di settimane fa i meravigliosi Europei di Roma.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2024/ Video streaming Rai: Derkach vince il triplo (29 giugno)

Sarà dunque imperdibile la rassegna di La Spezia, che per i presenti sarà una sorta di ultima prova verso le Olimpiadi di Parigi 2024, come rifinitura ma soprattutto come ultima chance per chi invece deve ancora ottenere la qualificazione per i Giochi. Gli assenti sono sicuramente giustificati, ma preferiamo concedere la copertina a chi è presente e allora diciamo che oggi spiccano due freschi campioni europei individuali, cioè Leonardo Fabbri nel getto del peso di cui è anche vice-campione del Mondo e Sara Fantini nel lancio del martello, nomi di punta fra i molti eventi in programma oggi nella diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2024 da La Spezia.

Diretta Marcell Jacobs 100 metri/ Vittoria con un favoloso 9''92! Benissimo anche Ali (Meeting Turku 2024)

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE GARE

Come già avevamo ricordato ieri, la diretta tv dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2024 non sarà disponibile per tutto il giorno, ma ci sarà comunque una discreta copertura su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando in chiaro, che offrirà le immagini da La Spezia dalle ore 19.00 fino alle 21.30, in base al palinsesto Rai e salvo variazioni. Di conseguenza, ci sarà anche la diretta streaming video della nostra rassegna nazionale di atletica, naturalmente tramite sito e app di Rai Play.

Fedez contro Marcell Jacobs: il velocista a rischio processo per diffamazione aggravata/ Cos'è successo

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2024 DI ATLETICA SU RAIPLAY (solo nelle fasce indicate)

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2024: LE FINALI E IL PROGRAMMA DI OGGI

Forse ancora più di ieri, ci attende oggi a La Spezia una giornata stracolma di emozioni per la diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2024. Si comincerà già dalle ore 8.30 con la 10 km di marcia maschile, seguita alle ore 9.30 dalla stessa gara al femminile, quindi già al mattino avremo titoli da assegnare e questo vale anche per il lancio del disco maschile, in programma alle ore 11.40. Il pomeriggio inizierà con il botto, perché alle ore 14.30 avremo la finale del lancio del martello femminile con Sara Fantini, poi l’appuntamento sarà alle ore 18.00 con il getto del peso femminile e alle ore 18.15 con il salto in lungo maschile. Inizieranno anche batterie di gare prevedono più di un turno e alle ore 19.15 sarà la volta del salto con l’asta maschile ma pure della finale dei 400 hs femminili, seguiti dieci minuti dopo dalla stessa gara al maschile.

A questo punto la diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2024 entrerà definitivamente nel suo gran finale, con una raffica di titoli ancora da assegnare: gli 800 chiuderanno le fatiche dell’eptathlon, poi avremo il salto in alto maschile, gli 800 metri femminili, il già citato getto del peso con Leonardo Fabbri e gli 800 anche al maschile prima del via al salto in lungo femminile. Dalle ore 20.10 in poi, spazio a doppie finali, con quella femminile sempre a precedere quella maschile: sarà così per i 400 metri, i 1500 metri, i 200 metri, i 3000 siepi ed infine anche per le staffette 4×400, senza dimenticare che lì in mezzo avremo anche l’ultimo atto del decathlon con i 1500 metri della gara multipla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA