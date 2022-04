Diretta Campionati Italiani nuoto 2022/ Streaming video Rai: al via la terza giornata

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO: LA TERZA GIORNATA!

La terza giornata dei Campionati Italiani nuoto 2022 ci farà compagnia lunedì 11 aprile: come di consueto nella piscina di Riccione le gare prenderanno il via in mattinata, nello specifico alle ore 10:00, ma sarà soltanto nel pomeriggio che avremo le prime finali con l’assegnazione dunque dei titoli. Siamo in un periodo che potremmo definire come il post-Federica Pellegrini, ma sarebbe senza dubbio riduttivo fermarsi al ritiro della Divina, che pure è stato un evento spartiacque per la carriera che la nuotatrice veneziana ha avuto.

La verità è che il nuoto italiano ha saputo nel frattempo rialzare la testa e presentare grandi realtà: da Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti passando per Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella (la romana sarà protagonista oggi), ma sono tanti altri i nomi da tenere d’occhio per le gare cui assisteremo a Riccione. La diretta dei Campionati Italiani nuoto 2022 dunque inizierà tra poco, con le serie lente degli 800 stile libero maschili; poi avremo le batterie dei 200 misti (sia uomini che donne) arrivando poi ai 100 stile, quindi la serie lenta dei 1500 femminili che, alle 11:12, saranno l’ultima gara del mattino.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani di nuoto 2022 da Riccione sarà garantita in maniera integrale in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque tutte le emozioni delle gare dei campionati italiani di nuoto 2022 saranno visibili anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022: LA SESSIONE POMERIDIANA

Andiamo dunque a scoprire quale sia il programma dei Campionati Italiani nuoto 2022 per lunedì pomeriggio. La partenza delle gare è prevista per le ore 17:00, avremo subito la serie veloce degli 800 stile maschili per poi tuffarci ovviamente nelle finali le cui batterie sono state disputate la mattina. Dunque, alle 17:10 e a seguire avremo l’assegnazione dei due titoli nei 200 misti (ovviamente maschili e femminili) e poi dalle 17:34 le due finali dei 100 stile libero, che anticiperanno la finale più lunga della giornata e cioè i 1500 stile femminili.

A quel punto avremo le premiazioni, un processo che durerà circa 20 minuti; la chiusura della giornata, per quanto riguarda le gare, sarà intorno alle ore 19:00 con la serie della 4×100 mista femminile, preceduta alle ore 18:36 dalla relativa gara per gli uomini. Sarà interessante vedere quello che succederà: magari i Campionati Italiani nuoto 2022 non avranno il pathos delle migliori gare internazionali, ma è certamente interessante vedere all'opera i nostri ragazzi e scoprire qualche nuovo talento che potrebbe affacciarsi a breve sulla scena.











