DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023/ Video streaming Rai: focus su Quadarella

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023: FOCUS SU SIMONA QUADARELLA

In vista della diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023, abbiamo naturalmente già evidenziato che Simona Quadarella sarà uno dei nomi di maggiore spicco per la terza giornata di gare oggi da Riccione, anche perché naturalmente la nuotatrice romana è il nome di spicco di tutto il movimento femminile, considerati i problemi di Benedetta Pilato in questo momento. Quadarella sarà la favorita d’obbligo nei 1500 sl femminili, di cui è campionessa d’Europa in carica grazie al trionfo a Roma nella scorsa estate, naturalmente particolarmente emozionante per Simona che era più padrona di casa anche rispetto agli altri Azzurri.

A livello mondiale però di recente sono stati soprattutto gli 800 sl a darle soddisfazione, perché oltre agli ori europei nella distanza più breve (si fa per dire) Quadarella è bronzo olimpico e mondiale in carica, grazie ai terzi posti ottenuti ai Giochi di Tokyo e poi ai Mondiali di Budapest. Intanto c’è da confermare la supremazia in Italia, poi si penserà alla rassegna di Fukuoka… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani di nuoto 2023 da Riccione sarà garantita in maniera integrale in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque tutte le emozioni delle gare saranno visibili anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

GRANDE SPETTACOLO DEGLI AZZURRI

Terza giornata di gare oggi, sabato 15 aprile, per la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023 da Riccione, un grande appuntamento che riaccende in questi giorni i riflettori sulla nostra Nazionale di nuoto. Ricordiamo sempre con enorme piacere i risultati leggendari ottenuti in un 2022 che ricorderemo come “l’anno del nuoto”, con i Mondiali di Budapest 2022 che hanno sancito lo status di super-potenza e gli Europei di Roma 2022 che hanno visto un dominio clamoroso dell’Italia sul Vecchio Continente; adesso però si deve pensare al futuro e allora ricordiamo che gli Assoluti in Romagna sono il primo grande appuntamento di un 2023 che culminerà di nuovo con i Mondiali, in programma stavolta a luglio nella città giapponese di Fukuoka.

Il nuoto italiano gode di ottima salute e quindi anche nelle gare nazionali ci attendiamo grande spettacolo con i nostri grandi campioni, tra i quali oggi potremmo mettere in copertina senza dubbio il “solito” Gregorio Paltrinieri, considerando che tra le finali di oggi ci saranno anche gli 800 sl maschili, ma naturalmente anche Simona Quadarella dal momento che sarà pure il giorno dei 1500 sl femminili, oppure all’estremo opposto i velocisti grazie ai due 100 sl sia per gli uomini sia per le donne. Di certo non ci annoieremo, andiamo allora a scoprire più nel dettaglio che cosa ci riserverà oggi la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023 in questo giorno 3 nella piscina di Riccione.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Scopriamo dunque il programma dell’intensa diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023 per la terza giornata di gare dalla ormai classica piscina di Riccione, focalizzandoci naturalmente sul pomeriggio, quando saranno in palio gli otto titoli da assegnare nella sessione odierna. L’appuntamento è quindi fissato per le ore 18.30 e per circa due ore, che saranno caratterizzate da gare in rapida successione, interrotte solamente dalle relative premiazioni. Il primo titolo in palio sarà proprio quello degli 800 sl maschili, quindi subito con Gregorio Paltrinieri al centro dell’attenzione generale.

Sarà in seguito la volta dei 200 misti, sia al femminile sia al maschile, poi ecco un’altra doppietta e di assoluto prestigio, dal momento che avremo i due 100 sl, sempre con le donne prima degli uomini, per poi dare spazio ai 1500 sl femminili e quindi a Simona Quadarella. A quel punto saranno terminate le gare individuali per oggi, ma ci sarà ancora spazio per la staffetta 4×100 mista, anche in questo caso doppia ma con la gara maschile prima dell’evento al femminile, che sarà dunque l’ultima gara di giornata a Riccione per i Campionati Italiani di nuoto 2023.











