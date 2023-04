Diretta campionati italiani nuoto 2023/ Streaming video Rai: Restivo ai Mondiali

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO TV: RESTIVO AI MONDIALI

Arrivano i primi risultati di giornata della diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023, importante affermazione per Matteo Restivo che si prende il pass per i Mondiali di Fukuoka nei 200 dorso, facendo registrare un ottimo 1’56″96 che gli vale il titolo italiano, secondo posto per Lorenzo Mora con 1’57″70, terza posizione per Lazzari con 1’59″72. Nei 100 farfalla Federico Burdisso precede Codia di un solo centesimo, 51″86 il tempo del vincitore, terzo Ferraro in 52″18. Nelle gare femminili, Anita Gastaldi si impone nella finale dei 100 dorso, prendendosi un altra medaglia dopo il secondo posto nei 200 misti, chiudendo la gara con il tempo di 1’00″92, seconda Pasquino con 1’01″02, terza posizione per Federica Toma con 1’01″41. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO TV: VIA ALLE GARE

Eccoci pronti a vivere le emozioni di un altro pomeriggio in compagnia della diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023, abbiamo citato Margherita Panziera fra le possibili grandi protagoniste della giornata odierna nella piscina di Riccione e allora parliamo della dorsista veneta. Nelle ultime settimane Margherita Panziera ha avuto qualche problema fisico e quindi non sarà al top della forma, ma naturalmente il mirino è già puntato sui Mondiali di Fukuoka, dove la nostra nuotatrice cercherà di sfatare il tabù della medaglia iridata, mai arrivata (salvo un bronzo ma in staffetta e in vasca corta) per una nuotatrice che invece a livello europeo ha un palmares straordinario e che a Roma nella scorsa estate è riuscita addirittura ad infilare la doppietta d’oro nei 100 e nei 200 dorso. Seguiremo quindi con la massima attenzione Margherita Panziera e anche tutti gli altri nuotatori che ci terranno compagnia oggi, per un’altra giornata di grandi emozioni con la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023: I PUNTI DI RIFERIMENTO

Mentre si avvicina anche oggi la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023, andiamo a rileggere i numeri del tanto citato 2022, per dare la dimensione di quanto fatto dall’Italia nella scorsa, indimenticabile stagione. A giugno ci furono i Mondiali a Budapest, nei quali l’Italia vinse la bellezza di sette ori, quattro argenti e altrettanti bronzi nel nuoto in corsia e di fondo, risultando seconda alle spalle solamente degli Usa e davanti anche all’Australia grazie al contributo delle gare di fondo. A causa degli stravolgimenti al calendario internazionale dettati dal Covid, ecco che meno di due mesi più tardi ci furono gli Europei, appuntamento speciale per noi perché ospitato a Roma. Il dominio dell’Italia fu nettissimo, sia sulla totalità delle discipline sia limitandoci al nuoto in corsia, nel quale l’Italia vinse 13 medaglie d’oro, altrettante d’argento e nove di bronzo, per un totale di 35 podi. Per dare un raffronto, seconda fu l’Ungheria, con cinque ori e 15 medaglie complessive. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO TV: QUARTA GIORNATA

Quarta e penultima giornata di gare oggi, domenica 16 aprile, per la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023 da Riccione, un appuntamento che merita la ribalta perché finalmente riporta al centro dell’attenzione la nostra Nazionale di nuoto. Il 2023 culminerà per gli sport acquatici con i Mondiali in programma a luglio nella città giapponese di Fukuoka e nei quali l’Italia cercherà di confermarsi ai livelli da record raggiunti nella rassegna iridata di Budapest 2022, che per quanto riguarda il nuoto in senso stretto videro l’Italia seconda al mondo alle spalle solo degli USA (e terza totale), ma anche ai successivi Europei di Roma 2022, che hanno visto un dominio clamoroso degli Azzurri sul Vecchio Continente.

Proprio per questo però il desiderio è quello di continuare a stupire il mondo: è ormai vicino l’appuntamento giapponese, poi naturalmente l’anno prossimo sarà la volta delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove il nuoto potrebbe essere una componente fondamentale del medagliere azzurro. Intanto i Campionati Italiani di nuoto 2023 ci stanno dicendo quali sono le condizioni di forma dei nostri campioni, anche se ai Mondiali mancano ancora circa tre mesi e quindi tanto da lavorare. Di certo non ci annoieremo nemmeno oggi, andiamo allora a scoprire più nel dettaglio che cosa ci riserverà la domenica in compagnia della diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023 in questo giorno 4 nella piscina di Riccione.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani di nuoto 2023 da Riccione sarà garantita in maniera integrale in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque tutte le emozioni delle gare saranno visibili anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Scopriamo dunque il programma dell’intensa diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023 per la quarta giornata di gare dalla ormai classica piscina di Riccione, focalizzandoci naturalmente sul pomeriggio, quando saranno in palio gli otto titoli da assegnare nella sessione odierna. L’appuntamento è fissato per le ore 16.00 e questa sarà un’annotazione importante, perché quindi la sessione pomeridiana avrà luogo ben due ore e mezza prima di quanto era successo nei giorni scorsi, avvertenza da tenere ben presente per tifosi e appassionati. Non cambia invece il fatto che il nuoto ci farà compagnia per circa due ore, che saranno caratterizzate da gare in rapida successione, interrotte solamente dalle relative premiazioni.

Il primo titolo in palio sarà quello dei 100 farfalla maschili, gara che sarà seguita dalla finale dei 100 dorso femminili di cui Margherita Panziera è campionessa europea in carica e scegliamo come nome da copertina per oggi. Ecco poi in rapida successione i 200 dorso in campo maschile e i 200 farfalla per le donne. Avremo poi ancora moltissime emozioni da vivere grazie ai 200 rana maschili, ai 50 sl femminili e ai 200 sl maschili. A quel punto saranno terminate le gare individuali per oggi, ma ci sarà ancora spazio per la staffetta 4×200 sl femminile, che sarà dunque l’ultima gara di giornata a Riccione per la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023.











