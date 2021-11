Diretta Campionati Italiani nuoto vasca corta 2021/ Streaming Rai: 200 sl Pellegrini

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2021: L’ULTIMA VOLTA DI FEDERICA PELLEGRINI

Oggi e domani grande appuntamento con la diretta dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2021 da Riccione, che saranno imperdibili per più di un motivo. Innanzitutto naturalmente la nostra Nazionale di nuoto ha tanti campioni che meritano di essere seguiti anche nella competizione “di casa”; poi gli Assoluti saranno l’ultima occasione per chi ancora deve qualificarsi per i Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi, in programma a metà dicembre e possono essere una tappa importante anche in ottica 2022, che sarà un anno molto intenso per il nuoto, con Mondiali ed Europei (a Roma) in vasca lunga a causa dei cambiamenti del calendario per Covid; infine, saranno il palcoscenico d’addio per Federica Pellegrini, salvo ulteriori colpi di scena.

Già oggi sarà quindi una giornata molto importante proprio in tal senso, perché nel programma di martedì 30 novembre per la diretta dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2021 spiccano i 200 sl femminili, naturalmente la gara del cuore per la Divina, che cercherà di chiudere laureandosi per l’ennesima volta campionessa d’Italia (in questo caso in vasca corta) dei “suoi” 200 che senza Federica Pellegrini non saranno più la stessa cosa. Il programma però sarà davvero fittissimo, perché essendo compresso in due soli giorni ci saranno grandi emozioni fin dal mattino, allora scopriamo più nel dettaglio che cosa ci attenderà già oggi da Riccione.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2021 da Riccione sarà garantita in maniera integrale in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57) sia nella sessione mattutina sia in quella pomeridiana, entrambe dunque visibili anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Scopriamo dunque il programma dell’intensa diretta dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2021 per la prima giornata. La sessione mattutina sarà dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e già in essa saranno assegnati diversi titoli nazionali: per la precisione, sono in programma i 400 sl maschili, i 50 dorso femminili, i 50 farfalla maschili, i 50 rana maschili, i 100 rana femminili, i 400 misti maschili e i 100 farfalla femminili, dunque tanti grandi nomi saranno in acqua a Riccione già stamattina, soprattutto nelle due gare a rana.

La sessione del pomeriggio sarà dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in essa spiccheranno i 200 sl femminili di Federica Pellegrini ma saranno in totale ben dieci i titoli in palio in questa seconda sessione che infatti consacrerà i campioni d’Italia in vasca corta anche per i 200 farfalla maschili, i 200 dorso femminili, i 200 rana maschili, i 50 sl femminili, i 100 dorso maschili, gli 800 sl femminili, i 100 misti maschili, i 200 misti femminili, i 100 sl maschili ed infine la gara della Divina, non a caso posta in chiusura di giornata.



