Diretta ISL 2021 con Federica Pellegrini/ Streaming video tv: fine dei playoff

Oggi, domenica 28 novembre, la diretta ISL 2021 con Federica Pellegrini da Eindhoven, in Olanda, vivrà un momento importante: si chiuderà la fase dei playoff della kermesse del nuoto per squadre di club che saluterà la nostra Divina Federica Pellegrini (che però vedremo anche a Riccione agli Assoluti in vasca corta). Dopo le settimane vissute a Napoli, dove era stata protagonista nella sua prima parte la ISL 2021, ormai da qualche tempo la International Swimming League 2021 si è spostata in Olanda per proporci nuove sfide con tutte le squadre partecipanti, tra cui oggi pure gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini.

Protagonisti allora stasera della diretta ISL 2021 saranno naturalmente gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini e di tanti altri grandi nuotatori azzurri, da Nicolò Martinenghi ad Alessandro Miressi, da Thomas Ceccon a Fabio Scozzoli, da Martina Carraro ad Arianna Castiglioni, ma anche i canadesi Toronto Titans – che schierano pure i due azzurri Lorenzo Zazzeri e Alberto Razzetti e che già erano stati protagonisti settimana scorsa della sfida con gli Aqua Centurions -, gli ungheresi Team Iron con Lorenzo Mora, Marco Orsi, Costanza Cocconcelli e Silvia Scalia, ed infine gli statunitensi Cali Condors (senza italiani), perché essendo squadre di club (una rarità nel mondo del nuoto come lo abbiamo sempre conosciuto) si possono schierare anche nuotatori di nazionalità differenti. In ogni sessione sono quattro le formazioni in gara, quelle elencate chiudono i playoff.

DIRETTA ISL 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE DI NUOTO CON FEDERICA PELLEGRINI

Sarà riservata ampia copertura in diretta tv alla ISL 2021 con Federica Pellegrini, anche dalla vasca di Eindhoven. L’appuntamento è fissato alle ore 19.00 e le gare odierne saranno visibili su Sky Sport Action, canale numero 206 della piattaforma satellitare. Gli abbonati di conseguenza avranno a disposizione anche una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go di tutti gli eventi della International Swimming League 2021 in Olanda.

DIRETTA ISL 2021 CON FEDERICA PELLEGRINI: LA SITUAZIONE

Oggi dunque terminerà l’ultima sessione dei playoff per quanto riguarda la diretta ISL 2021, la competizione che abbiamo ormai imparato a conoscere piuttosto bene nel corso di questi mesi dopo le Olimpiadi di Tokyo. Federica Pellegrini e gli Aqua Centurions sono protagonisti dell’ultimo atto dei playoff, perché il quadrangolare di ieri e oggi con le formazioni citate prima è l’ultimo appuntamento in vista della finale del 3-4 dicembre, che avrà luogo nuovamente ad Eindhoven con le prime quattro squadre classificate in questa fase dei playoff.

Ricordiamo allora come si determina la classifica della ISL 2021. Ogni sessione vede in azione quattro squadre e assegna 4 punti alla prima, poi 3, 2 e 1 a scalare (a parità di punteggio si considera il totale dei punti accumulati in ogni singola gara delle varie sessioni). Gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini stanno per salutare la competizione, perché al momento sono verso il fondo della classifica dei playoff della ISL 2021, essendo arrivati quarti e ultimi nella sessione del 13-14 novembre e poi terzi nella sessione del 18-19 novembre, per un totale di appena tre punti, ma sarà comunque una serata da seguire con la massima attenzione.

