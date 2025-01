DIRETTA CAMPOBASSO PIANESE, SFIDA PLAY OFF

Il Campobasso ospita la Pianese, sorpresa della Serie C girone B, domenica 12 gennaio alle ora 15 per la diretta Campobasso Pianese, valevole per la ventiduesima giornata di Serie C. I padroni di casa, dopo un buon avvio di campionato, arrivano da un periodo ampiamente negativo. In casa Campobasso infatti la vittoria manca da ben otto partite, da quel 3-0 rifilato alla Lucchese all’inizio di novembre. Da allora per i molisani un calvario che sul tabellino recita quattro sconfitte e quattro pareggi. Il 2025 è iniziato con un sciapo 0-0 in casa del Legnago Salus.

La Pianese non se la passa certo meglio. I senesi si sono affermati all’inizio di questo campionato come la grande sorpresa. Infatti, da neopromossi, si sono subito ritrovati a lottare per la zona play off grazie ad un impressionante filotto di risultati utili. Ma la magia sembra essersi arrestata cinque match fa dopo la sconfitta con il Pineto. Da allora sono arrivate altre due sconfitte e due pareggi, con la vittoria che manca dal 16 novembre. Il precedente fra le due squadre dà ragione alla Pianese, che alla terza giornata vinse per 2-0 in casa con gol di Sorrentino e Mignani. Serve ora tornare alla vittoria per rimanere aggrappati con le unghie e con i denti alla zona play off.

DIRETTA CAMPOBASSO PIANESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Anche i tifosi ospiti potranno comunque godersi la diretta Campobasso Pianese senza andare allo stadio in televisione grazie a Sky Sport oppure se si dovessero trovare in giro potranno assistere alla diretta in streaming video dal cellulare o dal computer con Sky Go.

CAMPOBASSO PIANESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Campobasso Pianese. Il Campobasso dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2 con Di Nardo e Di Stefano in avanti, supportati sulla trequarti da Forte. A centrocampo, Pellitteri e Serra formeranno la cerniera centrale, con Pierno e Morelli sulle fasce. In difesa, davanti al portiere Forte, ci saranno Calabrese, Mancini e Celesia. DIRETTA/ Legnago Salus Campobasso (risultato finale 0-0): un punto a testa! (5 gennaio 2025) La Pianese risponderà con il 3-4-2-1, dove Mignani sarà l’unica punta supportato da Mastropietro e Colombo. A centrocampo, Simeoni e Odjer giocheranno in posizione centrale, affiancati da Da Pozzo e Boccadamo. In difesa, Polidori, Indragoli e Nicoli comporranno il terzetto davanti a Boer.

DIRETTA CAMPOBASSO PIANESE, LE QUOTE

Per la diretta Campobasso Pianese i padroni di casa partono leggermente favoriti dai siti di scommesse con una quota di 2.00. La vittoria della Pianese è quotata a 3.50, mentre il pari è pagato 3.00.