Il Pineto riesce a battere la Pianese con il risultato finale di 1-0. Tuttavia, come spesso accade, è stata la squadra che ha perso alla fine ad avere la prima opportunità della partita. Il team ospite, infatti, ci prova con la conclusione di Mastropietro che, però, vede il pallone terminare alto sopra la traversa.

Ma i padroni di casa riescono a passare in vantaggio al 10′ con il gol realizzato da Chakir, che batte Boer con una deviazione. La Pianese, però, ha subito una reazione importante alla rete subita, considerando il tentativo di testa di Simeone (pescato da un cross dalla sinistra di Nicoli) che si è spento sul fondo.

Video Feralpisalò Alcione Milano (1-1)/ Gol e highlights: Marconi e Di Molfetta! (Serie C, 29 novembre 2024)

Anche se la prima frazione di gara è contraddistinta dal problema fisico capitato all’assistente Daghetta. La partita, infatti, riprende dopo dieci minuti di sosta per le cure mediche all’arbitro. Al quinto minuto di recupero, di fatto, il Pineto sfiora il gol del raddoppio con Magnani che non serve Falleni e tenta la conclusione in porta: sfera che termina sopra la traversa.

Diretta/ Pineto Pianese (risultato finale 1-0): decisivo Chakir (Serie C, 29 novembre 2024)

VIDEO PINETO PIANESE, GOL DECISIVO DI CHAKIR

Il primo tempo di questa partita, di fatto, si conclude con la conclusione della stessa Falleni: pallone ancora una volta alto. Anche all’inizio della seconda frazione di gara c’è un’occasione per il Pineto. Gambale, infatti, si trova a tu per tu con Boer che, però, riesce a salvare i suoi in calcio d’angolo.

Lo stesso estremo difensore della Pianese, esattamente all’ora di gioco, compie una gran parata sulla conclusione dalla distanza di Chakir. Il Pineto, dunque, riesce a difendersi senza problemi, viste che le ultime conclusioni del match sono proprio a suo favore. La squadra toscana lotta, ma i tre punti restano in Abruzzo.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il Pineto sconfigge la Pianese Diretta gol live score (oggi 29 novembre 2024)

Con questa vittoria, in attesa delle altre gare del weekend, il Pineto si attesta al nono posto con un solo punto di svantaggio dalla Pianese settima. Il team abruzzese, dunque, è ora atteso dal match di domenica prossima contro la Virtus Entella. Mentre la Pianese ospiterà la Ternana.

VIDEO PINETO PIANESE, GOL E HIGHLIGHTS DELLA GARA