VIDEO E HIGHLIGHTS LEGNAGO SALUS CAMPOBASSO, LA SINTESI

Come da programma Legnago Salus Campobasso comincia in maniera abbastanza lenta, visto che parliamo di una squadra che fa fatica ad attaccare come i padroni di casa e una delle difese meno battute del campionato, ovvero quella ospite. In questo clima tattico solo chi sa superare l’avversario con un dribbling può fare la differenza, ecco perché Pierno nell’avvio è stato fondamentale per mettere in moto i suoi.

Poi è il turno di Forte che voleva mettersi in proprio, ma purtroppo diventa difficile per il Campobasso trovare la via della rete e quindi nonostante una buona corsa il trequartista non è riuscito ad avere la meglio contro una difesa non arcigna del Legnago ma sicuramente molto ben organizzata. Però parliamo comunque dell’attacco del Campobasso che non eccelle in questa fase di gioco.

VIDEO LEGNAGO SALUS CAMPOBASSO, IL SECONDO TEMPO

Dopo un primo tempo da rivedere, il Legnago Salus prova a fare la partita trovando con molta più insistenza Demirovic, giocatore che dovrebbe essere il cervello di questa squadra ma che purtroppo non è riuscito a entrare in partita nel primo tempo. Anche se nel secondo ha comunque sprecato una buona occasione su calcio piazzato.

Una partita combattuta, ma priva di gol, quella tra Legnago Salus e Campobasso, terminata con un pareggio a reti inviolate. Entrambe le squadre hanno mostrato grande attenzione alla fase difensiva, limitando gli spazi e le occasioni per gli attaccanti avversari.

VIDEO LEGNAGO SALUS CAMPOBASSO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS