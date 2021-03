Diretta Cantù Cremona/ Streaming video tv: bel derby lombardo (basket)

DIRETTA CANTÙ CREMONA: SFIDA EQUILIBRATA!

Cantù Cremona, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Christian Borgo e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, domenica 14 marzo 2021, presso il PalaBancoDesio naturalmente di Desio, che ospiterà dunque questo derby lombardo per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A di basket 2020-2021, settimo turno del girone di ritorno. Presentando la diretta di Cantù Cremona, va detto che la salvezza è il grande obiettivo che accomuna i cammini stagionali di Acqua San Bernardo Cantù e Vanoli Basket Cremona.

La classifica in questo momento dà più fiducia agli ospiti, perché Cremona ha 16 punti grazie a otto vittorie e dodici sconfitte e arriva da un bellissimo successo contro Pesaro domenica scorsa, mentre Cantù si ritrova a quota 12 punti dopo la sconfitta subita a Trieste, la quattordicesima del campionato a fronte di sole sei vittorie. Ecco dunque che con una vittoria Cremona farebbe davvero un grande passo avanti e magari potrebbe anche pensare ai playoff, ma d’altro canto Cantù ha necessità di vincere per non rendere ancora più difficile una situazione già complicata: cosa succederà in Cantù Cremona?

DIRETTA CANTÙ CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Cremona non sarà disponibile, dunque tifosi ed appassionati avranno la possibilità di seguire la partita solamente grazie alla diretta streaming video che sarà disponibile sulla piattaforma Eurosport Player, che trasmette su abbonamento tutte le partite della Serie A di basket. Altrimenti, ricordiamo come primo punto di riferimento il sito Internet della Lega Basket, con tutte le informazioni in tempo reale sulle partite.

DIRETTA CANTÙ CREMONA: IL CONTESTO

La diretta di Cantù Cremona si presenta dunque come una delicata sfida salvezza che però sarà ostica soprattutto per i padroni di casa brianzoli, che come abbiamo visto non possono permettersi passi falsi, mentre la Vanoli in caso di vittoria potrebbe addirittura fare un pensierino alla lotta per i playoff. Domenica scorsa d’altronde gli uomini di coach Galbiati sono stati autori di una prestazione davvero superba quando hanno vinto per 100-78 contro Pesaro al termine di una partita che per Cremona ha messo in luce soprattutto un superbo Fabio Mian, autore di 23 punti con 6/8 nel tiro da 3. La Vanoli dunque prova ad elevarsi oltre la lotta salvezza che è invece l’unico orizzonte di Cantù, anche perché i ragazzi di coach Bucchi arrivano dalla sconfitta a Trieste per 82-79, partita nella quale i briaznoli hanno fatto bene – in particolare Smith, autore di 30 punti – ma sono stati traditi da qualche errore di troppo nei possessi decisivi, quando l’Acqua San Bernardo Cantù ha purtroppo dimostrato tutti i suoi limiti.

