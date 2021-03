Diretta Trieste Cantù/ Streaming video Rai: Bucchi prolunga la serie? (basket A1)

DIRETTA TRIESTE CANTÙ: SPERANZE PLAYOFF PER L’ALLIANZ

Trieste Cantù verrà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Fabrizio Paglialunga e Giacomo Dori: alle ore 20:45 di domenica 7 marzo questa partita chiude il programma della 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Siamo all’Allianz Dome, dove i giuliani vanno a caccia di punti per confermare la loro posizione in zona playoff; sarà però una partita ostica e che dovrà segnare una ripresa dopo aver perso per la seconda volta in pochi giorni contro Brindisi, perché la concorrenza si sta mostrando davvero agguerrita.

Dall’altra parte arriva un’Acqua San Bernardo galvanizzata dalla vittoria in rimonta su Treviso, con la quale ha agganciato Trento in classifica: adesso però i brianzoli devono fare il reale salto di qualità se vogliono salvarsi sul campo. Sarà interessante valutare in che modo andranno le cose nella diretta di Trieste Cantù, mentre aspettiamo che la partita si giochi proviamo allora ad analizzare in maniera rapida alcuni dei temi principali che sono legati alla delicata serata dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE CANTÙ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Trieste Cantù, trattandosi del posticipo, dovrete rivolgervi alla televisione di stato: la partita infatti è disponibile su Rai Sport + HD, canale accessibile a tutti attraverso il digitale terrestre (numero 57). Naturalmente la stessa emittente fornirà la possibilità di visionare le immagini anche in diretta streaming video: la mobilità sarà infatti garantita senza costi aggiuntivi visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRIESTE CANTÙ: RISULTATI E CONTESTO

Trieste Cantù è una partita importante per entrambe le squadre, anche se chiaramente bisogna fare una distinzione: il reale obiettivo dell’Allianz rimane la salvezza, e da quel punto di vista la squadra di Eugenio Dalmasson si è già messa parecchio al sicuro con vittorie di spessore che l’hanno portata ad avere un buon margine sulle avversarie. Adesso però si può provare a prendersi i playoff, come era già successo nella stagione da neopromossa: sarebbe un peccato non provarci ma per arrivare nelle prime otto bisognerà trovare maggiore continuità nei risultati, ed evitare sconfitte interne come quella maturata contro Brescia. Cantù invece può guardare solo alla salvezza: con l’innesto di Frank Gaines a stagione in corso ha sicuramente aumentato le sue possibilità e infatti la vittoria di Treviso lo dimostra, ma certamente anche per l’Acqua San Bernardo il discorso della costanza è attuale, perché adesso tutte le squadre che giocano per salvarsi possono battere qualche colpo (isolato o meno che sia) e hanno le qualità per uscire dai guai. Vincere a Trieste sarebbe una grande cosa per Piero Bucchi, vedremo se succederà davvero…



© RIPRODUZIONE RISERVATA