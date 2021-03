Diretta Cremona Pesaro/ Streaming video tv: esame ostico per la Vuelle (basket A1)

DIRETTA CREMONA PESARO: UNA SFIDA PER I PLAYOFF

Cremona Pesaro sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Gabriele Bettini e Marco Vita: alle ore 18:00 di domenica 7 marzo il PalaRadi apre le sue porte alla 21^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si tratta di una sfida interessante, che potrebbe valere un posto nei playoff: la Vanoli lo sta ancora inseguendo ma appare comunque in crescita – come dimostra la vittoria su Trento – e capace di recuperare terreno rispetto alla concorrenza, a patto ovviamente di trovare continuità.

La Vuelle invece si è sempre mantenuta tra le prime otto della classifica, ma sa bene che adesso arriva il momento di stringere le solite due viti e fare il salto di qualità: bisogna tenere duro e l’exploit di Coppa Italia è stato un primo segnale, anche se in campionato l’ultima partita disputata è stata quella persa in casa contro Venezia. Vedremo quello che succederà nella diretta di Cremona Pesaro, nel frattempo possiamo provare a valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA CREMONA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Pesaro non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico appuntamento per seguire questa partita della 21^ giornata di Serie A1 resta dunque quello sulla piattaforma Eurosport Player (è necessario sottoscrivere un abbonamento) che fornisce tutte le gare del campionato di basket in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente, sul sito ufficiale www.legabasket.it, tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA CREMONA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Dunque Cremona Pesaro rappresenta un nodo importante per le due squadre: la Vuelle soprattutto non può più nascondersi e lo sa bene, perché dopo la straordinaria Coppa Italia giocata al Mediolanum Forum ha capito di poter ambire a grandi traguardi e poter battere le big, di conseguenza la qualificazione ai playoff diventa un obiettivo minimo ed è chiaro che la semifinale possa essere alla portata. Chiaramente vincere tre volte contro una corazzata, senza peraltro il fattore campo (al momento sarebbe così) è più difficile che prendersi un successo in gara secca in mezzo alla stagione, ma Jasmin Repesa è consapevole della qualità del suo roster; procede un passo alla volta Paolo Galbiati, che la possibilità di giocare la Final Eight l’ha persa all’ultimo respiro e vuole provare a fare il salto di qualità, vale a dire salvarsi senza affanni e poi cercare l’ingresso nelle prime otto. Per questo motivo la partita di questo pomeriggio è molto delicata, non resta che aspettare che si giochi…



