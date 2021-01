Diretta Cantù Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: squadre in ripresa! (basket A1)

DIRETTA CANTÚ FORTITUDO BOLOGNA: SFIDA SALVEZZA

Cantù Fortitudo Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Nicolini e Marco Vita, si gioca alle ore 20:00 di sabato 2 gennaio: il campionato di basket Serie A1 2020-2021 torna per la sua 14^ giornata con questo anticipo, che naturalmente racchiude in sé elementi di grande tradizione visto il blasone delle due società ma, allo stato attuale delle cose, rappresenta una sfida diretta per la salvezza. Due squadre che sono partite tra mille difficoltà, ma che se non altro hanno saputo rialzare la testa: importante e sorprendente la vittoria che l’Acqua San Bernardo ha centrato alla Unipol Arena, battendo Reggio Emilia, e che ci ha detto come anche il roster di Cesare Pancotto possa avere momenti di grande basket con i quali archiviare subito la pratica.

Dal canto suo invece l’Aquila sembrava poter crollare sotto i suoi errori estivi e le difficoltà di inizio campionato, ma poi si è ripresa: la vittoria contro Venezia è arrivata sì contro un’avversaria con scarsa condizione ma porta in dote 2 punti di capitale importanza, ed è stata presa di autorità. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cantù Fortitudo Bologna, aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche valutazione circa i temi principali.

DIRETTA CANTÚ FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Fortitudo Bologna sarà in esclusiva per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, perché il canale Eurosport 2 si trova al numero 211 del decoder; in alternativa sarà come sempre possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che trasmette tutte le partite del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA CANTÚ FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cantù Fortitudo Bologna ci presenta una partita tra due società che stanno fortemente lottando per evitare la retrocessione, anche se come detto le premesse sarebbero dovute essere diverse: l’Acqua San Bernardo fatica da qualche anno sul piano economico, di conseguenza ogni stagione che comincia reca con sé il dubbio anche solo sulla possibilità di iscriversi al massimo campionato e, inevitabilmente, i parquet di tutta Italia riflettono questa situazione. Come detto la vittoria contro Reggio Emilia ha contribuito a far tornare un po’ di sereno in Brianza, pur se la strada sarà ancora lunga; la Fortitudo era partita con le ambizioni di tornare a giocare i playoff (del resto la scorsa stagione aveva parlato abbastanza chiaro) e un allenatore come Meo Sacchetti, ma si è presto trovata a fare i conti con l’ultimo posto in classifica e uno scenario davvero complicato, perché quando un gruppo che punta in alto si trova sul fondo è sempre psicologicamente un problema. In questo caso cambiare coach è servito: con Luca Dalmonte le cose sono nettamente migliorate e adesso davvero la F potrebbe iniziare la lunga rincorsa verso un posto nei playoff…



© RIPRODUZIONE RISERVATA