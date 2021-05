DIRETTA CANTÙ SASSARI/ Video streaming tv: la sospensione di Gianmarco Pozzecco

DIRETTA CANTÙ SASSARI: POZZECCO E LA SOSPENSIONE

La diretta di Cantù Sassari sarà la seconda partita che la Dinamo affronterà senza Gianmarco Pozzecco: il vice Edoardo Casalone e l’assistente Gerry Gerosa saranno dunque in panchina per guidare la squadra. Il coach infatti è stato sospeso per 10 giorni, ma potrebbe anche saltare l’inizio dei playoff: alla base della decisione, presa dal presidente Stefano Sardara che ha parlato di regole da preservare, rispetto e responsabilità, ci sono le sanzioni emesse dalla Fiba ai danni di Pozzecco, che in due diversi momenti dell’avventura isolana in Champions League si era lasciato andare a intemperanze (bestemmie reiterate nel corso di un timeout, poi la celebre conferenza stampa dopo il match contro il Nymburk in cui aveva platealmente accusato gli arbitri di aver condizionato il risultato). A dirla tutta, i media si sono interrogati sul perché Sardara abbia preso la decisione di sospendere il suo allenatore proprio adesso, visto che i fatti risalgono a cinque e due mesi fa; quel che è certo è che Pozzecco, certamente non nuovo ad atteggiamenti di questo tenore, ricasca nei limiti del suo temperamento, e ora sarà da capire se quando inizieranno i playoff sarà tutto risolto o ci saranno altre code a questa vicenda… (agg. di Claudio Franceschini)

Basket A1 griglia playoff/ Risultati, accoppiamenti e combinazioni del primo turno

DIRETTA CANTÙ SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Cantù Sassari, così come per tutte le partite che riguardano l’ultima giornata del campionato di basket, bisognerà controllare eventuali modifiche al palinsesto e alla programmazione; noi comunque possiamo anticipare che, come al solito, tutte le partite di Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eurosport Player e dunque disponibili in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it invece vi permetterà di consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo resale, ma anche le statistiche delle squadre e dei giocatori impegnati sul parquet.

Diretta Brindisi Varese/ Streaming video tv: Happy Casa pronta ai playoff (basket A1)

CANTÙ SASSARI: I BRIANZOLI SALUTANO LA A1

Cantù Sassari, che sarà giocata in diretta alle ore 20:45 di lunedì 10 maggio, rientra nel programma della 30^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021: ultima giornata e dunque commiato dell’Acqua San Bernardo dalla principale categoria, una pugnalata per tutti i tifosi ma anche gli appassionati perché stiamo parlando di una società storica, che perdendo contro la Fortitudo Bologna è retrocessa aritmeticamente. Pare tra l’altro che non ci sia nemmeno un appello nel quale si sperava, e dunque sarà proprio A2: un fallimento, ma che del resto appariva in qualche modo scritto.

Diretta Reggio Emilia Venezia/ Streaming video tv: la Reyer deve vincere! (basket A1)

La Dinamo invece continua a cavalcare la speranza di prendersi il fattore campo nel primo turno dei playoff, che al momento avrebbe: la società sa bene che il roster è in grado di avanzare anche con qualche vittoria in trasferta, ma vista l’avversaria (Venezia) è chiaro che poter giocare l’eventuale spareggio al PalaSerradimigni farebbe tutta la differenza del mondo. Vedremo allora quello che succederà sul parquet, intanto possiamo valutare alcuni temi principali che verranno toccati nel corso della diretta di Cantù Sassari che tra poco ci terrà compagnia al PalaBancoDesio.

DIRETTA CANTÙ SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Cantù Sassari rappresenta dunque il commiato dell’Acqua San Bernardo dalla Serie A1: possiamo dire che sia finita un’epoca, visto che stiamo parlando di una società storica e che anche nel nuovo millennio, pur tra alti e bassi, aveva comunque fatto belle cose aprendo cicli con risultati di rilievo, vincendo due volte la Supercoppa e passando dalla finale scudetto. Un momento triste per tutti gli appassionati di basket, comunque la si voglia mettere e al netto del tifo; del resto come già accennato le difficoltà finanziarie che avevano colpito la proprietà erano evidenti, tanto che in estate l’iscrizione al massimo campionato era in dubbio. Nel frattempo Sassari si è imposta all’attenzione generale come nuova piazza di “traino” per il movimento nazionale; oggi se la gioca nuovamente per uno scudetto vinto sei anni fa, la finale del 2019 può essere stata solo un antipasto anche se, come detto, il Banco di Sardegna dovrà provare a risolvere qualche contraddizione anche interna al suo roster, sapendo che per fronteggiare realmente le altre big della Serie A1 servirà fare un ulteriore salto di qualità. Oggi intanto bisogna vincere sul parquet di Cantù e sperare, poi si vedrà quello che ci diranno i playoff…

© RIPRODUZIONE RISERVATA