Diretta Fortitudo Bologna Cantù/ Streaming video Rai: è l’ultima spiaggia (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CANTÙ: INCROCIO SALVEZZA

Fortitudo Bologna Cantù è in diretta dalla Unipol Arena, alle ore 20:30 di domenica 25 aprile: si gioca un turno quasi in contemporanea nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, siamo arrivati alla 29^ giornata che è la penultima e qui in Emilia va in scena una delicatissima sfida per la salvezza. Due società nobili che, al netto di possibili e probabili modifiche nel regolamento, rischiano di finire nella serie minore: la Lavoropiù ha perso a Venezia e ancora una volta ha dimostrato i tanti limiti tecnici che hanno accompagnato tutta la stagione, ora serve una vittoria interna per salvarsi.

Non sarà comunque facile contro l’orgoglio dell’Acqua San Bernardo, che nelle ultime giornate ha sfiorato un paio di volte il successo ma è sempre caduta sul filo di lana, quasi a conferma di un campionato maledetto: ultima di queste sconfitte, quella contro Reggio Emilia: adesso bisogna dare tutto e nella diretta di Fortitudo Bologna Cantù vedremo quale sarà la reazione dei brianzoli, aspettando la palla a due noi proviamo ad anticipare quelli che potrebbero esserne i temi principali.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CANTÙ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Cantù sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport + HD (numero 57 del digitale terrestre) e dunque anche in mobilità su sito o app ufficiali di Ray Play; sappiamo inoltre che tutto il programma di basket Serie A1 è fornito dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque potrete assistere al match in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio. Ricordiamo inoltre la possibilità di visitare liberamente il sito www.legabasket.it, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo, il boxscore aggiornato in tempo reale e ovviamente la classifica del torneo.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CANTÙ: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Fortitudo Bologna Cantù è dunque un dentro o fuori, o quasi: sicuramente per l’Acqua San Bernardo che, dovesse perdere, sarebbe sostanzialmente condannata alla Serie A2 (mentre la Lavoropiù sarebbe salva), mentre l’Aquila avrebbe ancora un ultimo salvagente disponibile.

Ad ogni modo, stiamo parlando di due squadre che raramente hanno mostrato le loro qualità; la differenza se vogliamo sta nel fatto che, mentre i brianzoli erano attesi a una stagione simile viste le difficoltà economiche e un roster che puntava a questo obiettivo minimo, la Fortitudo sperava e pensava di potersi inserire nella corsa per i playoff, invece si è ritrovata sul fondo dello schieramento e ha dovuto nuotare con vigore per tornare in superficie, evitando di staccarsi dal gruppo e anzi per un certo periodo tornando a puntare l’ottavo posto.

Le ultime sconfitte hanno sconfessato questo traguardo, ora si tratta di prendersi un ultimo successo per evitare la retrocessione, e poi con calma riprogrammare per il prossimo campionato che non potrà decisamente essere come questo.



