Diretta Sassari Reggio Emilia/ Streaming video tv: Caja è ormai salvo (basket A1)

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA: REYER PER IL TERZO POSTO

Sassari Reggio Emilia, partita in diretta dal PalaSerradimigni, si gioca alle ore 20:30 di domenica 25 aprile ed è valida per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. La Dinamo è scesa in campo anche mercoledì per recuperare il match contro Trento; tra alti e bassi è ancora convinta di poter avere il fattore campo nel primo turno dei playoff dove verosimilmente la attenderà la sfida infinita con Venezia, intanto Gianmarco Pozzecco vuole innanzitutto recuperare la giusta condizione per la post season, e arrivarci al meglio.

La Unahotels, con la vittoria in volata sul parquet di Cantù, si è sostanzialmente salvata: adesso per Attilio Caja potrebbe esserci l’occasione per provare il miracolo di qualificarsi ai playoff, ma per come stavano andando le cose si tratta già di un finale di stagione soddisfacente, e dal quale ripartire per provare a vivere i vecchi giorni di gloria. Adesso mettiamoci in attesa della diretta di Sassari Reggio Emilia, provando magari a introdurre alcuni dei temi che sono legati alla serata.

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Reggio Emilia non sarà una di quelle che per questo turno di campionato verranno trasmesse sui canali della nostra televisione; sappiamo tuttavia che tutto il programma di basket Serie A1 è fornito dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque potrete assistere al match in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio. Ricordiamo inoltre la possibilità di visitare liberamente il sito www.legabasket.it, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo, il boxscore aggiornato in tempo reale e ovviamente la classifica del torneo.

DIRETTA SASSARI REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo detto, nel parlare di Sassari Reggio Emilia, che la Unahotels va in generale a caccia dei giorni perduti: inevitabile allora che la trasferta al PalaSerradimgni ricordi quella incredibile gara-6 di finale, che tolse alla società uno scudetto quasi raggiunto e che invece fu preda della Dinamo.

L’anno dopo un’altra finale e un’altra sconfitta, poi la Reggiana è calata fino ad arrivare alla situazione attuale, in cui Attilio Caja è arrivato in corsa (subentrando ad Antimo Martino) e con la sua proverbiale grinta e capacità di tirar fuori il meglio ha ottenuto le vittorie fondamentali per la salvezza, riuscendo dunque a invertire la tendenza.

Il Banco di Sardegna invece ha vissuto una stagione altalenante: se la regular season finisse oggi non avrebbe il fattore campo nel primo turno dei playoff e lo giocherebbe (al 90%) contro la Reyer, dunque la squadra sa bene che bisogna provare il tutto per tutto in questi ultimi impegni e che poi nella post season la musica dovrà cambiare, perché questo roster ha tutto per vincere lo scudetto ma lo deve dimostrare sul campo.



