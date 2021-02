Diretta Cantù Treviso/ Streaming video tv: sfida delicata per i brianzoli (basket A1)

DIRETTA CANTÙ TREVISO: LA DE’ LONGHI PROVA A SPICCARE IL VOLO

Cantù Treviso, che viene diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gianluca Sardella e Andrea Bongiorni, si gioca alle ore 18:30 di domenica 28 febbraio per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Al netto dell’ultima sconfitta, maturata in casa contro Brindisi, la De’ Longhi sta disputando un campionato più che positivo: è stata agganciata da Brescia ma resta comunque ancorata alla possibilità di tornare ai playoff.

Una situazione un po’ più complessa per l’Acqua San Bernardo che, dopo il ko in volata di Venezia, è rimasta ultima in classifica in compagnia di Varese: la retrocessione è una possibilità concreta ma i brianzoli potrebbero essere salvati dalla decisione di congelare la discesa in Serie A2 e riformulare il campionato. Vedremo comunque in che modo andranno le cose nella diretta di Cantù Treviso, aspettandone la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione circa i temi principali della partita.

DIRETTA CANTÙ TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Treviso non sarà tra quelle che per questa giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della nostra televisione; di conseguenza l’unico modo per seguire questo match di Serie A1 è quello di sottoscrivere un abbonamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite di basket in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore del match.

DIRETTA CANTÙ TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

In Cantù Treviso avremo ancora una volta un’Acqua San Bernardo impegnata nel tentativo di risollevare la sua situazione: ultima in classifica, la squadra non ha mai saputo trovare ritmo e per il momento l’unica nota positiva, se così si può chiamare, è quella di avere il doppio confronto diretto con Varese a favore. Tuttavia per i brianzoli sembra che la possibilità più concreta per evitare la retrocessione sia quella del blocco, come era già avvenuto lo scorso anno per la pandemia; Treviso invece ha trovato la quadratura del cerchio e, pur non essendo riuscita a qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia, ha comunque cambiato passo confermando una crescita che avevamo adocchiato già nella stagione passata, quella che aveva segnato il ritorno in A1. Una partita quindi che si prospetta delicata per Cantù e potrebbe essere un’occasione per la De’ Longhi, tra poco si gioca e noi ci mettiamo in attesa della palla a due…



