Diretta Treviso Brindisi/ Streaming video tv: attenzione alla De’ Longhi! (basket A1)

DIRETTA TREVISO BRINDISI: DE’ LONGHI IN GRAN FORMA!

Treviso Brindisi verrà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Denis Quarta e Marco Vita: appuntamento alle ore 19:00 di domenica 7 febbraio al PalaVerde, per una partita che rientra nel programma della 19^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Una sfida che potrebbe essere meno scontata del previsto: la De’ Longhi sta bene e lo ha dimostrato giocando un grandissimo primo tempo contro Brescia, prima di crollare fisicamente ma portare comunque a casa la vittoria, importante, perché permette ai veneti di rimanere ancorati alla zona playoff confermando le aspettative.

Brindisi del resto è squadra che ha già effettuato il cambio di passo: nell’ultimo Monday Night ha battuto Reggio Emilia e ha mantenuto il secondo posto in compagnia di Sassari, Venezia e Virtus Bologna. Anche Frank Vitucci si può dunque iscrivere al gran ballo che riguarda le antagoniste di Milano, avendo già fatto vedere ampiamente di cosa la sua Happy Casa sia capace; adesso, mentre aspettiamo che arrivi il momento della palla a due di Treviso Brindisi, possiamo fare qualche valutazione legata ai temi principali che emergeranno in questa partita.

DIRETTA TREVISO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Brindisi non è una di quelle che per questa giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; in alternativa, dovendo sottoscrivere un abbonamento al servizio, sarà possibile seguire la partita di Serie A1 anche sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di basket in diretta streaming video. Sul portale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili, consultabili liberamente: il tabellino play-by-play, il boxscore, le statistiche di tutte le squadre e i giocatori del campionato di Serie A1 ma anche la classifica del torneo e altri contenuti.

DIRETTA TREVISO BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

In questo momento la diretta di Treviso Brindisi ci presenta una partita affascinante: sicuramente la De’ Longhi si trova in zona playoff anche per il grande livellamento che la pandemia di Coronavirus ha creato all’interno del nostro campionato, ma non sta rubando nulla e più di altre rivali ha saputo sfruttare il momento costruendo un roster con raziocinio, puntando ancora sul grande veterano David Logan ma affiancandogli giocatori in cerca del salto di qualità. La vittoria su Brescia ci ha mostrato due facce dei veneti, quella dominante di un primo tempo che difficilmente poteva essere più bello e poi, purtroppo, quella di una ripresa in cui la squadra ha improvvisamente perso ritmo e qualità rischiando di perdere. Alla fine la vittoria ha messo tutti d’accordo ma Max Menetti sa di avere comunque parecchio lavoro da svolgere; ben più avanti nel processo l’ex Vitucci, che è arrivato a inserirsi nel contesto delle big di inizio stagione. Da quattro sono diventate cinque: impossibile in questo momento tagliare fuori dal discorso una Happy Casa che tra poco dovrà anche affrontare la Top 16 di Champions League, e che di conseguenza si può lanciare verso un finale di stagione entusiasmante e che entri di diritto nella storia della società.



