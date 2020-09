Diretta Cantù Varese/ Streaming video tv: altro bel derby di Supercoppa

Cantù Varese è diretta dalla terna arbitrale composta da Mark Bartoli, Fabrizio Paglialunga e Guido Giovannetti: in campo alle ore 20:30 di lunedì 7 settembre, le due squadre si incrociano nel gruppo A della Supercoppa Italiana 2020 di basket, e lo fanno a pochi giorni di distanza dal derby che si è disputato alla Enerxenia Arena. Nell’occasione la Openjobmetis si è presa la prima vittoria nel gruppo, dopo la beffa subita a Brescia; tuttavia nel mondo biancorosso potrebbe essere cambiato tutto visto che la società ha deciso di esonerare Attilio Caja, decisione arrivata all’improvviso ma che in realtà sarebbe una risultante di parecchi avvisi che il coach aveva già ricevuto.

Da valutare quello che succederà, intanto la squadra è affidata al suo secondo e va al PalaBancoDesio sapendo di dover sudare parecchio per prendersi la vittoria, contro un avversario che fino a qui ha sempre perso e che anche per questo sarà agguerrito. Aspettando la diretta di Cantù Varese, valutiamo dunque quali potrebbero essere i temi principali legati a questa partita di Supercoppa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo la diretta tv di Cantù Varese non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA CANTU’ VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Dunque alla vigilia di Cantù Varese, la Openjobmetis ha sollevato Attilio Caja dall’incarico: il coach è durato tanto sotto le Prealpi e ha parlato di un’esperienza fantastica, infatti ha anche riportato la squadra ai playoff e in generale ha sempre lavorato bene con il budget risicato che il club aveva a disposizione.

Ora chiaramente c’è un grosso punto di domanda sulla figura che sarà la nuova guida tecnica; sul parquet la squadra ha dimostrato di essere valida, anche se la sconfitta di Brescia al netto del quasi buzzer beater di Christian Burns è stata figlia di un calo verticale che si è consumato nel secondo tempo, in particolar modo nel quarto periodo.

Difetto da risolvere sicuramente, mentre ne ha molti da limare Cantù: l’Acqua San Bernardo ha subito due ripassate da Milano e poi è caduta sulla sirena contro Brescia, il ko di Varese l’ha lasciata a 0 punti nella classifica del gruppo A e dunque ormai tagliata fuori dalla corsa alla Final Four. Al netto di questo, Cesare Pancotto deve trovare l’amalgama di un gruppo che per il momento ha solo mostrato ottime individualità (Jaime Smith su tutti) ma non un gioco corale che possa permettere di ambire a traguardi più elevati.

