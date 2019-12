Diretta Cantù Varese/ Streaming video tv: il grande derby lombardo (Basket A1)

Cantù Varese, diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Matteo Boninsegna e Denny Borgioni, è l’affascinante derby lombardo in programma alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 dicembre 2019, per la dodicesima giornata della Serie A di basket. Cantù Varese ci richiama alla memoria tempi gloriosi in cui le due società lombarde hanno scritto la storia del basket non solo italiano: adesso la realtà è più modesta, soprattutto per la Acqua San Bernardo che sarà padrona di casa al PalaBancoDesio, ma la sfida con i cugini della Openjobmetis resta sempre imperdibile. La classifica non sorride a Cantù, che con appena tre vittorie è sull’orlo della zona retrocessione: vincere il derby avrebbe di conseguenza valore doppio per i brianzoli, ma naturalmente Varese avrà idee diverse. La Openjobmetis per ora ha cinque vittorie e altrettante sconfitte: con una vittoria, potrebbe far svoltare la stagione verso gli obiettivi più prestigiosi, altrimenti dovrà guardarsi alle spalle.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Cantù Varese, che è la partita trasmessa su Eurosport 2 per questa dodicesima giornata di campionato per gli abbonati Sky oppure DAZN, le due piattaforme che nelle rispettive offerte comprendono anche i canali di Eurosport; inoltre l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Infine, sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBancoDesio.

DIRETTA CANTÙ VARESE: IL CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Cantù Varese ricordando cosa era successo domenica scorsa, quando la sconfitta dei brianzoli e il successo di Varese hanno evidenziato la differente situazione delle due società lombarde in questo campionato. Va detto in tutta onestà che il compito della Acqua San Bernardo Cantù era davvero difficilissimo, sul campo della capolista imbattuta Virtus Bologna. Missione infatti non riuscita ai lombardi, sconfitti per 89-70 in una partita che aveva evidenziato tutta la differenza di valore tra la Virtus e Cantù, pur capace di portare cinque giocatori in doppia cifra, con menzione d’onore per i 17 punti di Wes Clark – ma da tutto il resto della rosa erano arrivati solamente 11 punti. Di contro, Varese aveva vissuto un giorno memorabile grazie alla perentoria vittoria contro la Virtus Roma, travolta con l’eloquente punteggio di 99-69. Partita praticamente perfetta per la Openjobmetis, con i 22 punti di L.J. Peak in evidenza, ma naturalmente con lo splendido contributo da parte di tutti per un +30 che in Serie A non si verifica spesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA