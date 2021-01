Diretta Cantù Virtus Bologna/ Streaming video tv: le V nere in Brianza (basket A1)

DIRETTA CANTÙ VIRTUS BOLOGNA: BRIANZOLI NEI GUAI

Cantù Virtus Bologna verrà diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Giulio Pepponi e Andrea Valzani: alle ore 17:00 di domenica 17 gennaio sarà il PalaBancoDesio a ospitare la partita valida per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Sfida classica, che però in questo momento ha un quadro ben preciso: vincendo alla BLM Group Arena la Segafredo ha chiuso al terzo posto il girone di andata e ha confermato quali siano le sue qualità, forse non del tutto espresse ma certamente utili per andare a vincere tutto. Iniziata anche l’avventura nella Top 16 di Eurocup, adesso le V nere proveranno ad avvicinare le prime due posizioni della graduatoria.

Ci sono invece enormi difficoltà per l’Acqua San Bernardo, e chiaramente anche questo si sapeva all’inizio della stagione; i brianzoli stanno lottando con le unghie e con i denti, lo hanno dimostrato anche a Sassari ma i punti faticano ad arrivare e la situazione di classifica è sempre peggiore. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Cantù Virtus Bologna, intanto possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che verranno affrontati nell’approccio a questa partita.

DIRETTA CANTÙ VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Virtus Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2, canale disponibile al numero 211 del decoder della televisione satellitare e dunque riservato ai clienti Sky: l’alternativa rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intero programma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili liberamente consultabili: il tabellino play-by-play, le statistiche di squadre e giocatori, la classifica del campionato e i contenuti multimediali.

DIRETTA CANTÙ VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Cantù Virtus Bologna potrebbe avere un esito scontato, almeno sulla carta: la partita tende decisamente dalla parte delle V nere, che hanno un roster costruito per vincere in ogni singola competizione cui partecipano. La prima occasione sarà la Coppa Italia, dove sanno già di dover incrociare Venezia ai quarti; intanto però Sasha Djordjevic vuole anche provare ad avvicinare Milano e Brindisi nella classifica del campionato, ripetendo eventualmente quella prima posizione dell’anno scorso che il lockdown aveva cancellato insieme a tutta la stagione. Da questo punto di vista è chiaro che il match del PalaBancoDesio rappresenti un appuntamento da non sbagliare, perché è ampia la differenza tra le due squadre sul parquet; Cantù comunque ha mostrato orgoglio e qualche leggero miglioramento nella partita persa a Sassari, ci ha provato fino all’ultimo e ora l’obiettivo sarà quello di mettere in campo la stessa intensità che si è vista nel quarto periodo del PalaSerradimigni. Un punto di partenza se non altro incoraggiante per i prossimi impegni, vedremo come andranno le cose oggi…



