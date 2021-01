Diretta Sassari Cantù/ Streaming video tv: Dinamo largamente favorita (basket A1)

DIRETTA SASSARI CANTÙ: OCCASIONE DINAMO

Sassari Cantù, partita che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Fabrizio Paglialunga e Federico Brindisi, va in scena al PalaSerradimigni con palla a due alle ore 19:00 di domenica 10 gennaio: nella 15^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, ultima del girone di andata, le due squadre si affrontano con obiettivi diversi. La Dinamo, reduce dal colpo della Unipol Arena, ha blindato la sua partecipazione alla Coppa Italia e spera ora di difendere il suo terzo posto che, almeno sulla carta, gli permetterebbe di evitare una corazzata già al primo turno, anche se la situazione è ancora in divenire.

Nonostante la classifica corta l’Acqua San Bernardo è invece già tagliata fuori dalla corsa: penultimo posto dopo il deludente ko interno contro la Fortitudo Bologna, per Cesare Pancotto si tratta solo di provare a vincere per evitare che la situazione diventi ancora più brutta, pur sapendo che quest’anno si giocherà soltanto per la salvezza. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sassari Cantù, intanto possiamo analizzare le tematiche più importanti che sono legate a questa partita.

DIRETTA SASSARI CANTÙ STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Cantù non potrà essere seguita sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite trasmesse per questo turno; in alternativa, come per tutte le altre partite del campionato di basket, si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che, appunto, fornisce l’intero programma della Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it sono poi consultabili liberamente le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet ma anche i contenuti multimediali e la classifica del campionato.

DIRETTA SASSARI CANTÙ: RISULTATI E CONTESTO

È inevitabile che nel presentare la diretta di Sassari Cantù dobbiamo parlare della Dinamo come della squadra favorita: tutto sommato gli isolani stanno disputando un campionato in linea con le aspettative, magari qualche sconfitta di troppo c’è stata ma essere nelle prime tre, tenendosi alle spalle due corazzate rodate come Virtus Bologna e Venezia, è quello che Pozzecco voleva in questa prima fase del torneo.

Il Banco di Sardegna è la classica squadra il cui obiettivo è da valutare nel lungo periodo, per cui in una competizione che prevede i playoff è anche relativo parlare adesso della graduatoria; di sicuro la prima vera prova sarà quella della Coppa Italia, intanto però la situazione sta sfuggendo di mano in Champions League perché, dopo un ottimo avvio secondo le previsioni, Sassari ha subito un forte calo e subito due sconfitte nette che la obbligano ora a giocare sul serio la partita contro il Galatasaray, anche se la qualificazione alla Top 16 rimane ampiamente alla portata.

Cantù come già detto non può guardare ad altro che non sia la salvezza: qualche timido segnale di ripresa c’era stato, ma nell’ultimo turno si è vista quella che attualmente è la differenza di potenziale tra il roster a disposizione di Pancotto e altre squadre che, pur partite male, hanno costruito dei valori in grado di andare a prendersi i playoff. Un altro bel banco di prova per i brianzoli, anche se ovviamente la permanenza in Serie A1 non passa da partite come quella del PalaSerradimigni.



