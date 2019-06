Diretta Capo d’Orlando Treviso/ Streaming video e tv: in Sicilia (finale basket A2)

Capo d’Orlando Treviso, in diretta dal PalaSikeliArchivi della città siciliana, si disputa questa sera lunedì 17 giugno 2019 con palla a due prevista alle ore 20.45. Siamo giunti a gara-3 della finale playoff della Serie A2 di basket: Capo d’Orlando Treviso appare al momento saldamente nelle mani della De’ Longhi, che ha vinto entrambe le prime due partite giocate in casa di Treviso. I veneti di conseguenza sono ad un passo dalla promozione nella massima serie e Treviso completerebbe un terzetto di big con Fortitudo Bologna e Virtus Roma, già promosse al termine della stagione regolare. La De’ Longhi Treviso dunque va a caccia del tris per chiudere subito i giochi, obiettivo opposto per la Benfapp Capo d’Orlando, che deve vincere per rimanere in corsa e proseguire la serie almeno fino a gara-4, che sarebbe nuovamente in Sicilia – si tornerebbe invece a Treviso per gara-5, se la bella dovesse rendersi necessaria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CAPO D’ORLANDO TREVISO

La diretta tv di Capo d’Orlando Treviso sarà disponibile su Sportitalia, canale che trovate al numero 60 del vostro televisore oppure, per gli abbonati Sky, sarà al numero 225 del decoder. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi www.sportitalia.com; sul sito www.legapallacanestro.com troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA CAPO D’ORLANDO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta di Capo d’Orlando Treviso, dobbiamo ribadire che questa finale sembra al momento chiaramente indirizzata verso la De’ Longhi, che ha sfruttato benissimo il fattore campo nelle prime due partite, vincendo in modo davvero netto. Il vero problema per Capo d’Orlando è proprio questo: non solo ha perso, ha subito due vere e proprie legnate, a cominciare dal 90-72 Treviso in gara-1, chiusa dunque con 18 punti di scarto in favore dei veneti. Ancora più netto il divario emerso in gara-2, terminata con la vittoria di Treviso addirittura per 82-56, dunque con 26 punti di scarto. Da quella sera sono passati quattro giorni e nel frattempo ci siamo spostati in Sicilia: il fattore campo basterà a Capo d’Orlando per modificare l’inerzia di una serie finora senza storia? Treviso naturalmente spera di no: la De’ Longhi è ad un passo dal traguardo, ma è sempre meglio riuscire a chiudere subito i conti.



