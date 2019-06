Diretta Treviso Capo d’Orlando/ Streaming video e tv: De’ Longhi 1-0 (finale A2)

Treviso Capo d’Orlando si gioca alle ore 20:45 di giovedì 13 giugno presso il PalaVerde: è gara-2 della finale di basket Serie A2 2018-2019. L’ultima promozione in Serie A1 come sappiamo si decide in questa serie, che mette a confronto le due squadre che erano super favorite per arrivarci: la Benfapp addirittura si era presentata all’appuntamento con una lunghissima striscia di vittorie e dunque l’imbattibilità ai playoff, ma è bastato arrivare a Villorba per cadere nettamente sotto i colpi della De’ Longhi, che ha dominato ogni singolo aspetto del gioco e, grazie soprattutto a due devastanti quarti centrali, si è presa il vantaggio. Per i veneti il vantaggio psicologico non è indifferente, perchè sono gli avversari che dovranno necessariamente vincere una partita in trasferta per ottenere la promozione; dunque restiamo in attesa di quello che succederà nella diretta di Treviso Capo d’Orlando, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Capo d’Orlando, salvo variazioni di palinsesto, sarà trasmessa sul canale Sportitalia che trovate al numero 60 del vostro telecomando oppure al 225 qualora possediate un abbonamento alla televisione satellitare; inoltre la partita di Serie A2 si potrà seguire anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TREVISO CAPO D’ORLANDO: RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto, Treviso Capo d’Orlando vede il vantaggio nella serie da parte della De’ Longhi: la squadra di Max Menetti ha saputo strappare dopo un primo periodo chiuso in svantaggio di due punti, e ha dominato i quarti centrali. Qui il parziale è stato di 52-35: la buona notizia per i veneti, che potrebbe anche essere ottima, è che la partita è stata vinta in maniera netta anche con un David Logan da 5/13 dal campo e 3/11 dalla lunga distanza, con 16 punti ma anche tre palle perse. E’ chiaro che se il giocatore di maggiore impatto ed esperienza può permettersi prestazioni del genere tutta l’architettura di Capo d’Orlando cade. La Benfapp ha preparato la partita su Logan ma è stata beffata dai 20 punti, 7 rimbalzi e 4 assist di Matteo Imbrò: dall’altra parte i siciliani hanno avuto un Brandon Triche “normale” dopo le partite surreali in semifinale, 17 punti con 7/13, 4 rimbalzi ma anche 4 sanguinose palle perse. Tuttavia nel corso della stagione l’Orlandina ha fatto vedere di essere una squadra ben diversa e molto più competitiva rispetto a quella che ha nettamente perso al PalaVerde: non resta allora che vedere come andranno le cose in questa gara-2…



