Diretta Carpi Legnago Salus/ Streaming video tv: Pochesci vuole la vetta (Serie C)

Carpi Legnago Salus, che viene diretta dal signor Filippo Giaccaglia, è uno degli anticipi nella nona giornata del campionato di Serie C 2020-2021: siamo in campo alle ore 15:00 di sabato 7 novembre, e si affrontano due squadre che l’anno scorso erano separate da una categoria. Logicamente allora, nel girone B, gli obiettivi sono diversi ma tutto sommato non lo è il rendimento attuale: dopo la vittoria di Fermo i biancorossi hanno confermato il loro secondo posto ad un solo punto dal Padova, e aspirano alla promozione diretta che hanno mancato nel campionato segnato dal lockdown. La neopromossa veneta però sta facendo benissimo: attualmente non si trova in zona playoff ma è solo per questione di dettagli, intanto nell’ultimo turno ha fermato un’ottima avversaria come la Feralpisalò aggiungendo un altro mattoncino alla salvezza. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Carpi Legnago Salus; nel frattempo possiamo fare una breve valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CARPI LEGNAGO SALUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come ormai sappiamo, non è prevista una diretta tv di Carpi Legnago Salus: l’intero programma del campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Per accedere al servizio bisognerà essere abbonati, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento; naturalmente la visione del match passerà attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI LEGNAGO SALUS

In Carpi Legnago Salus il modulo scelto da Sandro Pochesci sarà sempre il 3-4-1-2: sono dunque Venturi, Gozzi e Sabotic a proteggere il portiere Rossini, a centrocampo ci sono gli esterni Bayeye e Lomolino con una linea centrale che potrebbe preveder Bellini o Marcellusi in luogo di Ghion, con la conferma invece di Lamine Fofana. Alle spalle dei due attaccanti dovrebbe agire Maurizi; nel reparto offensivo si prepara a tornare titolare Carletti che, insidiato anche da Ferretti, prenderebbe il posto di Giovannini per affiancare il bomber Biasci. Massimo Bagatti schiera i biancazzurri del Legnago Salus con il 4-3-1-2: Bondioli e il trentanovenne Armando Perna a protezione di Pizzignacco, a centrocampo Carannante può giocare sulla mezzala con Gasperi sull’altro versante e Antonelli a fare gioco e filtro in posizione centrale. Il vertice alto del rombo potrebbe essere questa volta Morselli; nel reparto avanzato sia Grandolfo che Rolfini rischiano il posto, anche per naturale turnover la trasferta del Cabassi potrebbe vedere titolari Chakir e Luppi come attaccanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Carpi Legnago Salus abbiamo il quadro fornito dall’agenzia Snai: il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,45 che è stato posto sul segno 2 per il successo della squadra ospite. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,05 quanto avrete scelto di puntare con questo bookmaker.



