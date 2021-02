Diretta Carpi Mantova/ Streaming video Rai: emiliani per il pronto riscatto (Serie C)

DIRETTA CARPI MANTOVA: AMBIZIONI DA PLAYOFF PER ENTRAMBE

Carpi Mantova, che sarà diretta dal signor Francesco Cosso, si gioca alle ore 21:00 di lunedì 1 febbraio: rappresenta il Monday Night nella 21^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, e una sfida intrigante che ci conduce verso un altro turno infrasettimanale. Si affrontano due squadre che hanno ambizioni da playoff: in particolare i virgiliani stanno facendo davvero bene e, grazie alla vittoria di misura sulla Fermana, si sono presi il settimo posto in classifica nel girone B confermando di poter essere una mina vagante per tutte le candidate alla promozione.

Il Carpi invece aveva la possibilità di rifarsi sotto con i recuperi, ma ne ha già persi due: mercoledì è caduto in casa contro la Feralpisalò e adesso deve recuperare 5 punti alla coppia Virtus Verona-Triestina, con una partita in meno ma anche la decisione (clamorosa, comunque sia) di esonerare Sandro Pochesci, già la scorsa settimana. Nubi sugli emiliani, ma vedremo come andranno le cose nella diretta di Carpi Mantova: aspettando che la partita prenda il via, leggiamo insieme quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori valutando insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CARPI MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trattandosi del posticipo di Serie C, la diretta tv di Carpi Mantova sarà trasmessa sul canale Rai Sport + HD: appuntamento al numero 57 del digitale terrestre in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire la partita anche in mobilità tramite app o sito ufficiale di Rai Play, senza costi aggiuntivi. La visione in diretta streaming video sarà disponibile anche sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della terza divisione: in questo caso si potrà scegliere tra l’abbonamento al servizio oppure l’acquisto del singolo match. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CARPI MANTOVA

Luciano Foschi ha iniziato sulla panchina emiliana con un 3-5-2: dovrebbe confermarlo anche in Carpi Mantova, ma sarà senza Marcellusi e dunque a destra il ballottaggio riguarda Ercolani e Bayeye. A sinistra possibile conferma per Llamas che se la vede con Lomolino, in mezzo al campo Lamine Fofana sarà supportato da Bellini e Ghion con Ceijas che proverà a essere titolare. Rossini in porta, davanti a lui Venturi, Sabotic e Varoli; nel tandem offensivo De Cenco e Andrea Ferretti partono ancora favoriti sulla concorrenza. Il Mantova di Emanuele Troise si dispone con un 4-4-2 che di fatto è un 4-3-3, perché Guccione si alza sulla linea degli attaccanti (Cheddira e Simone Ganz, verosimilmente) facendo stringere Gerbaudo sull’altro versante, diventando una mezzala al servizio di Militari e Lucas Felippe che devono vincere la concorrenza di Saveljevs e Zibert. In difesa invece Milillo e Checchi dovrebbero essere i due centrali, a protezione del portiere Tosi; Panizzi può soffiare il posto a Zanandrea come terzino sinistro, sull’altro lato del campo dovrebbe arrivare la conferma per Davide Bianchi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Carpi Mantova, e allora andiamo subito a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,30 volte la posta contro il valore di 3,00 che è stato posto sul segno 2, che identifica ovviamente l’eventualità del successo ospite. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



