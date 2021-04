Diretta Carpi Matelica/ Streaming video tv: emiliani delusi ma quasi salvi (Serie C)

DIRETTA CARPI MATELICA: EMILIANI ORMAI AL SICURO

Carpi Matelica, che verrà diretta dal signor Davide Di Marco, va in scena alle ore 15:00 di domenica 11 aprile presso lo stadio Cabassi: è la 35^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021, le due squadre fanno parte del girone B e di fatto sono alla ricerca degli ultimi punti per blindare il rispettivo obiettivo. Salvezza per un Carpi comunque deluso, che sperava nei playoff di alta classifica ma ha vissuto una grave crisi a metà stagione, dovendo accettare di competere solo per confermare la categoria – cosa ormai avvenuta con il 4-0 di Gubbio, salvo ulteriori crolli.

Il Matelica invece è la rivelazione del torneo: neopromosso, ha saputo superare un momento di difficoltà blindando la sua partecipazione ai playoff (non aritmetica ma quasi) e ora, dopo aver regolato la Sambenedettese nel derby, può anche sperare di prendersi il quinto posto con cui avrebbe virtualmente maggiori possibilità di fare il colpo promozione, forse comunque fuori portata. Vedremo cosa succederà nella diretta di Carpi Matelica, ma intanto possiamo valutare le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CARPI MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Carpi Matelica bisognerà eventualmente controllare la programmazione della televisione satellitare, perché quest’anno i canali Calcio (è richiesto un abbonamento specifico) trasmettono alcune delle partite di Serie C per i clienti; in alternativa, come sempre, è disponibile il servizio del portale Eleven Sports che fornisce l’intera gamma dei match di campionato in diretta streaming video.

Utilizzando apparecchi mobili quali PC, la visione è aperta agli abbonati per la stagione sportiva o anche a chi volesse acquistare la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI MATELICA

La certezza di Sandro Pochesci, anche per Carpi Matelica, è De Cenco: doppietta al Barbetti, sarà titolare al fianco di De Sena o Andrea Ferretti (anche per lui due gol) con Giovannini che agirà tra le linee, dando una mano a un centrocampo nel quale Bayeye potrebbe prendere il posto di Eleuteri a destra (con Lomolino confermato sull’altro versante) mentre Ceijas insidia Lamine Fofana e Ghion per il settore centrale. Davanti al portiere Matteo Rossi giocheranno invece Venturi, Simone Gozzi e Varoli.

Nel Matelica di Gianluca Colavitto avremo Volpicelli e Leonetti, 12 gol a testa, a supportare la prima punta Moretti; Pizzutelli dovrebbe lasciare il posto a Balestrero o Malick Mbaye in mezzo, con Bordo e Calcagni che vanno invece per la conferma anche oggi, in difesa Tofanari e Di Renzo percorreranno le fasce laterali lasciando a Zigrossi e Simone De Santis il reparto centrale, a protezione del portiere Cardinali che contro la Sambenedettese ha parato un rigore.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Carpi Matelica: andiamo dunque a scoprire cosa dicono le quote ufficiali per la partita di Serie C. il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,00 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vale 3,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 2,45 volte l’importo investito con questo bookmaker.



