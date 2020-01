Diretta Carpi Padova/ Streaming video e tv: sfida al vertice per il girone B

Carpi Padova, diretta dall’arbitro Daniele De Santis, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Cabassi di Carpi, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Turno infrasettimanale positivo per entrambe le compagini: dopo il duro colpo del ko nello scontro diretto contro il Vicenza capolista il Carpi è riuscito a rialzare la testa battendo il Cesena in trasferta, riagganciando la Reggio Audace al secondo posto nel girone B, anche se i berici primi della classe sono ancora lontani 7 punti per gli emiliani. Il Padova invece resta quinto in classifica ma ha interrotto una serie di 3 sconfitte consecutive molto pesante, battendo 3-2 la Virtus Verona in una partita rimasta in bilico fino alla fine ma in cui i biancoscudati sono riusciti a dare una scossa per evitare di perdere troppo contatto dalle zone nobili della classifica. All’andata Padova e Carpi hanno chiuso a reti bianche il loro confronto, gli emiliani hanno vinto 2-1 l’ultimo match casalingo contro i biancoscudati con le reti messe a segno da Concas e Arrighini il 6 aprile 2019, nello scorso campionato di Serie B.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Carpi Padova, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PADOVA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Carpi Padova, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Cabassi di Carpi, per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C.? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Carpi allenato da Riolfo sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Nobile; Pellegrini, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Saric; Jelenic; Vano, Biasci. Risponderà il Padova guidato in panchina da Sullo con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Minelli; Pelagatti, Andelkovic, Lovato; Rondanini, Mandorlini, Ronaldo, Hallfredsson, Fazzi; Santini, Nicastro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Carpi Padova, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.20 la vittoria in casa, a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.40. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



