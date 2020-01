Diretta Cesena Carpi/ Streaming video tv: Modesto cerca il riscatto al Manuzzi

Cesena Carpi, diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani e in programma oggi, mercoledi 22 gennaio 2020 tra le mura del Manuzzi, è la partita valida come recupero della 20^ giornata del girone B di Serie C: fischio d’inizio già previsto per le ore 18.30. Si completerà dunque solo oggi il programma degli incontri del terzo campionato, dopo lo sciopero generale indetto dalla Lega pro prima di natale e gli appassionati non vedono l’ora di assistere alla diretta tra Cesena e Carpi di questa sera, big match e scontro quasi da testa coda del girone B. Classifica alla mano, dopo 21 incontri tra disputati, vediamo infatti i falconi alle vette della graduatoria: pur dopo anche il KO rimediato domenica scorsa contro il Vicenza, la squadra di Riolfo è terza, con 42 punti all’attivo. Ben altri dati li registriamo per i bianconeri, che tornano a giocare solo il pareggio spettacolare ottenuto contro la Virtus Verona: i cavallucci vantano solo la 13^ piazza della classifica e qualche risultato affatto soddisfacente di troppo a cui porre ancora rimedio. Chissà che l’occasione giusta per i cavallucci marini di Modesto sia proprio oggi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cesena Carpi, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA CARPI

Per fissare le probabili formazioni della diretta tra Cesena e Carpi, non è difficile immaginare che entrambi gli allenatori opteranno per un piccolo turnover, visto che si è scesi in campo per il campionato solo domenica e si giocherà di nuovo nel fine settimana. Ecco che allora nel 3-4-3 del Cesena, Modesto potrebbe introdurre anche qualche volte nuovo del mercato, come l’ex Entella De Santis, appena presentato: di certo però non mancherà Butic, bomber autore di una mirabile doppietta contro la Virtus Verona solo pochi giorni fa. Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo di riferimento di Riolfo per il Carpi e qui quel che è certo l’assenza di Jelenic, che solo pochi giorni fa ha meritato il rosso in campo. Spazio però questo pomeriggio per i bomber Cianci e Biasci, come pure per il terzetto Hraiech-Pezzi-Saric, titolare nella mediana del schieramento.



