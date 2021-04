Diretta Carpi Padova/ Streaming video tv: veneti per rialzarsi (Serie C)

DIRETTA CARPI PADOVA: OSPITI FAVORITI MA IN “CRISI”

Carpi Padova, in diretta dallo stadio Sandro Cabassi della città emiliana, è in programma alle ore 20.30 di questa sera, domenica 25 aprile 2021, in contemporanea a tutte le altre partite della trentasettesima giornata del girone B di Serie C. La diretta di Carpi Padova metterà fatalmente sotto i riflettori soprattutto gli ospiti veneti, che a causa della sconfitta di domenica scorsa a Modena sono stati raggiunti al comando della classifica dal Perugia: la lotta per il primo posto e per la conseguente promozione diretta sarà dunque durissima nelle ultime due giornate e il Padova non potrà più permettersi alcun errore.

Serve vincere già questa sera e tutto sommato questa non dovrebbe essere una missione impossibile per il Padova, dal momento che di fronte ci sarà un Carpi reduce dalla sconfitta per 6-1 sul campo della Feralpisalò. Gli emiliani hanno 41 punti, ormai salvi ma senza speranze di raggiungere i playoff: in teoria dunque questa è la partita ideale per gli ospiti, Carpi Padova confermerà i pronostici sulla carta?

DIRETTA CARPI PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Carpi Padova sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PADOVA

Proviamo adesso a scoprire qualcosa sulle probabili formazioni di Carpi Padova. Per i padroni di casa serve una svolta dopo la batosta di Salò, vedremo dunque se sarà confermato l’anomalo 3-3-1-3 con Gozzi, Venturi e Sabotic davanti al portiere Ricci; a centrocampo il terzetto formato da Marcellusi, Fofana e Ghion; infine il folto reparto offensivo con Ferretti trequartista alle spalle dei tre attaccanti Giovannini, De Cenco e Martorelli. Gli ospiti hanno Mandorlini e Pelagatti squalificati e anche il Padova deve ripartire dopo una brutta sconfitta: in porta Dini, davanti a lui difesa a quattro formata da Germano, Rossettini, Santini e Curcio; a centrocampo il terzetto composto da Saber, Hallfredsson e Della Latta; infine il tridente d’attacco, dove potrebbero giocare per il Padova Chiricò, Nicastro e Firenze.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Carpi Padova in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti gli ospiti, dunque il segno 2 è quotato ad appena 1,65; si sale poi già di parecchio per il segno X proposto a 3,70 ed infine a 5,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dei padroni di casa.



