Diretta Carrarese Arezzo/ Streaming video tv: bel derby toscano (Serie C)

Carrarese Arezzo, che verrà diretta dal signor Paolo Bitonti, si gioca alle ore 17:30 di domenica 17 novembre ed è un interessante derby toscano per la quindicesima giornata nel girone A del campionato di Serie C 2019-2020. Non è un momento straordinario per i padroni di casa, che nelle ultime due partite hanno raccolto appena un punto: interessante sicuramente il 2-2 centrato in casa della capolista Monza, peccato che prima fosse arrivato un ko interno contro il modesto Lecco. La classifica comunque positiva; non così quella di un Arezzo che è partito ancora per giocare i playoff ma non sta riuscendo a tenere il passo. La vittoria recente contro l’Olbia è stata importante, ma agli amaranto serve la giusta continuità per tornare in alta graduatoria; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Carrarese Arezzo, intanto possiamo sicuramente valutare alcune delle scelte dei due allenatori leggendo in maniera dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Arezzo non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con la Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la partita di campionato, come sempre, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE AREZZO

Silvio Baldini schiera il consueto 4-2-3-1 per Carrarese Arezzo: Ciancio e Mignanelli sulle corsie laterali, davanti al portiere Forte agiranno Tedeschi e Conson con una zona mediana nella quale Cardoselli e Damiani proveranno a creare la manovra ma anche distruggere il gioco avversario. Tavano potrebbe tornare titolare sulla sinistra, con Foresta a giocarsi il posto con Calderini e Valente che sarà invece confermato: questa linea sarà schierata a supporto di Infantino, sempre più confermato come prima punta. Nell’Arezzo torna il portiere Pissardo, mentre è ancora squalificato Sereni; davanti all’estremo difensore giocheranno Borghini e Baldan con Luciani e Corrado che invece si occuperanno di correre sulle fasce laterali, andando a supportare i due esterni alti che saranno Belloni e Caso. In mezzo al campo avremo invece la regia e l’interdizione di Tassi e Foglia; Cutolo e Gori, entrambi a segno contro l’Olbia, dovrebbero essere confermati nel reparto offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Carrarese Arezzo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che i padroni di casa sono nettamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,87 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno 2 che identifica il successo esterno il valore è di 4,00 volte la puntata. Il segno X, che regola il pareggio, vi farebbe intascare una vincita pari a 3,30 volte quello che avrete giocato.



