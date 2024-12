DIRETTA CARRARESE CESENA, SCONTRO DIRETTO PER I PLAYOFF

Carrarese e Cesena concluderanno il proprio 2024 domenica 29 dicembre 2024 alle ore 15 allo stadio dei Marmi di Carrara, dove si affronteranno nella diretta Carrarese Cesena. Un vero e proprio scontro diretto per i playoff nell’affollatissima metà classifica della Serie B fra due squadre in un periodo di forma opposto. La Carrarese, decima a 23 punti insieme al Mantova, è una delle squadre più in forma di questa fase di campionati. Con dieci punti nelle ultime cinque partite i toscani sono secondi solo al Sassuolo capolista, che può contare su due punti in più, la Carrarese ha però vinto contro Cosenza, Pisa e Palermo e pareggiato contro il Brescia, perdendo solo contro la Salernitana in un match a dir poco strano.

Al contrario il Cesena, seppur più avanti in classifica con 25 punti, è decisamene in difficoltà. Innanzitutto i bianconeri hanno dimostrato di soffrire particolarmente le partite in trasferta, dove nell’arco di questa prima parte di stagione hanno totalizzato appena cinque punti. Inoltre mancano l’appuntamento con la vittoria dalla sfida del 14 dicembre contro il Cosenza, avendo poi perso le successive tre partite contro Juve Stabia e Cremonese, oltre a quella di Coppa Italia contro l’Atalanta.

DIRETTA CARRARESE CESENA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Carrarese Cesena sarà trasmesso domenica 29 dicembre 2024 alle ore 15 in diretta su DAZN, che offre una copertura completa delle partite di Serie B. Il match sarà visibile, oltre che su smart TV, anche in streaming su PC, smortphone e tablet.

CARRARESE CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Carrarese Cesena ecco le probabili formazioni. La Carrarese di Calabro dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1. In porta ci sarà Bleve, protetto dal trio difensivo formato da Oliana, Illanes e Zanon. A centrocampo, Cicconi e Bouah presidieranno le fasce, mentre Schiavi e Zuelli gestiranno la zona centrale. In posizione più avanzata, Cherubini e Shpendi agiranno dietro l’unica punta Cerri.

Il Cesena, guidato da Michele Mignani, risponde con il 3-4-1-2. Tra i pali Klinsmann, supportato dal trio Curto, Prestia e Mangraviti. Adamo e Donnarumma saranno gli esterni di centrocampo, con Calò e Francesconi in mediana. Berti agirà come trequartista a supporto della coppia d’attacco formata da Antonucci e Tavsan.

DIRETTA CARRARESE CESENA, LE QUOTE

Le quote per la diretta Carrarese Cesena vedono i toscani leggermente favoriti con una vittoria quotata a 2.40. Il successo degli ospiti, però, non è così improbabile, con una quota di 3.00, mentre il pareggio è proposto a 3.20.