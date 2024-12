DIRETTA CARRARESE COSENZA, CALABRO E ALVINI SI GIOCANO LA SALVEZZA

La diretta Carrarese Cosenza si giocherà allo Stadio dei Marmi con il fischio d’inizio fissato alle 15,00 di sabato 21 dicembre 2024. Questa diciottesima giornata di Serie B metterà di fronte due squadre che si stanno giocando la salvezza e questa partita potrebbe essere già decisiva. La Carrarese di Calabro ha pareggiato 0 a 0 in casa del Brescia nell’ultima partita e cerca ulteriori punti per allontanarsi dalla zona playout che dista quattro punti. Decisamente peggio il Cosenza di Alvini che si trova in diciassettesima posizione dopo aver perso le ultime due partite contro Frosinone e Cesena.

DIRETTA CARRARESE COSENZA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi volesse seguire la diretta Carrarese Cosenza avrà la possibilità di seguire il match sia su DAZN che con Amazon Prime Video. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la diretta streaming video, o il nostro aggiornamento testuale in diretta.

CARRARESE COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Carrarese di Calabro andrà in campo con una difesa a tre formata da Illanes, Guarino e Imperiale a difendere la porta di Bleve. Zanon e Belloni saranno i due esterni di centrocampo mentre Schiavi e Giovane agiranno in mediana. Zuelli e Shpendi saranno giocheranno sulla trequarti e alle spalle dell’unica punta che sarà Cerri.

Difesa a tre anche per il Cosenza di Alvini che giocherà con Hristov, Caporale e Venturi a difendere la porta di Micai. Ricciardi e Ricci giocheranno come esterni di centrocampo mentre Kourfalidis, Mauri e Florenzi completeranno il reparto. I due riferimenti offensivi, invece, saranno Mazzocchi e Zilli chiamati anche a far girare la squadra.

CARRARESE COSENZA, LE QUOTE

Chi vuole potrà ovviamente scommettere anche sulla diretta Carrarese Cosenza andnadno ad approfondire i pronostici e le quote di AdmiralBet. I toscani partono favoriti e la loro vittoria è data a 2,40, il 2 per i calabresi a 2,90 e il pari a 3,00.