DIRETTA CESENA CREMONESE, TESTA A TESTA

Era dal 2018 che non commentavamo una diretta di Cesena Cremonese, sfida che negli anni novanta fu un classico tra la Serie A e la Serie B. Quindi sarà un piacere fare un passo indietro nel tempo e capire chi tra le due squadre ha o meno il favore del pronostico storico in questi testa a testa sui precedenti dei due team. Partiamo con le partite giocate nella massima serie italiana, abbiamo due partite dove si possono contare una vittoria per la squadra che oggi gioca in casa, poi in un pareggio.

Quindi la Cremonese in quella stagione non ha mai vinto contro il cavalluccio marino. In Serie B invece abbiamo sempre due partite, una vittoria per parte e in questo modo è il Cesena che ha la vittoria in questa rivalità, almeno fino a questo momento. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in casa del Cesena risale al 1990, quel match finì 1-1. Anche oggi andrà cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Cesena Cremonese, lì vedremo insieme alcune statistiche per capire chi ha la meglio sotto il punto di vista scientifico. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CESENA CREMONESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La sfida tra Cesena e Cremonese sarà disponibile in diretta su DAZN, piattaforma che offre la possibilità in esclusiva di seguire tutte le partite della Serie B in streaming su smart tv, PC, smartphone e tablet.

SCONTRO DIRETTO

La diretta Cesena Cremonese andrà in onda giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 15 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Scontro diretto fra le due squadre che si trovano appaiate quinta e sesta in classifica con rispettivamente ventisei punti per i violini e venticinque per i bianconeri. Entrambe le squadre, dopo un buon inizio di campionato, stanno vivendo un periodo grigio. Per i padroni di casa nelle ultime cinque partite infatti c’è stata solo una vittoria contro il non irresistibile Cosenza, mentre i cavallucci hanno perso contro Frosinone, Bari, Juve Stabia e Atalanta in Coppa Italia.

Anche la Cremonese è in un momento opaco della propria stagione. La squadra di Stroppa non trova i tre punti dalla sfida contro il Sudtirol del 30 novembre, nel frattempo una sconfitta interna contro la Reggiana e due opachi pareggi contro Cittadella e Sampdoria. Nonostante questo le due squadre sono entrambe saldamente in zona playoff, ma è fondamentale invertire la marcia se non vogliono presto trovarsi impelagati in una difficile lotta.

CESENA CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Cesena si schiera con un 3-4-2-1, con Pisseri in porta, protetto da Ciofi, Piacentini e Pieraccini in difesa. A centrocampo, Celia, Bastoni, Medicino e Adamo guideranno il gioco, mentre Tavsan e Kargbo sosterranno Van Hooijdonk unica punta.

La Cremonese risponde con un 3-5-2: Fulignati in porta, con Antov, Ravanelli e Lochoshvili a formare la difesa. Il centrocampo sarà gestito da Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte e Quagliata, mentre Vazquez e De Luca comporranno la coppia offensiva.

DIRETTA CESENA CREMONESE, LE QUOTE

La diretta Cesena Cremonese presenta quote simili, suggerendo un confronto equilibrato. La vittoria del Cesena, favorito dal fattore campo, è quotata a 2.40, mentre quella della Cremonese è data a 3.00, proprio come il pareggio.