Diretta Carrarese Fermana/ Streaming video e tv: marmiferi favoriti nel 1^ turno

Carrarese Fermana, diretta dall’arbitro Francesco Luciani, è la partita in programma quest’oggi allo Stadio dei Marmi, con fischio d’inizio fissato per le ore 17,30. Big match di spessore nel primo turno preliminare della Coppa Italia: in campo due club del campionato di Serie C che hanno ben figurato nella passata stagione, ma che di certo nutrono ambizioni più grandi per il prossimo campionato, che pure le vedrà ancora in due gironi diversi. Facendo un piccolo salto indietro infatti ricordiamo bene che la compagine gialloazzurra aveva trovato a fine campionato la settima posizione in graduatoria, valida per accedere ai play off, dove però si erano arresi subito agli ottavi di finale. Simile percorso poi fu quello della Fermana: i gialloblu infatti chiuso da decimi il proprio cammino nella stagione regolare nel girone B ma non furono fortunati nei primi play off promozione, dove uscirono subito di scena. Ecco quindi da dove ripartire quest’oggi: la diretta Carrarese Fermana sarà solo il trampolino di lancio verso nuovi traguardi più alti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Fermana, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta tra Carrarese e Fermana chiaramente non saranno in campo gli undici che saranno poi sicuri protagonisti nella prossima stagione: gli stessi tecnici infatti sono ancora allo studio del miglior schieramento, tra giocatori non ancora in condizione e novità di mercato. Ecco quindi che per la probabile formazione dei marmiferi, Baldini dovrebbe dare di nuovo fiducia al 4-2-3-1 come modulo di partenza dove tra i pali vedremo il nuovo volto di Forte: in difesa invece ci sarà spazio per Tedeschi, Murolo e Conson. Nella mediana vedremo invece dal primo minuto Cardoselli e Pasciuti e sarà compito di Valente, Foresta e Bentiveglia porsi a supporto della prima punta offensiva, ovvero Tavano. Per la Fermana Destro dovrebbe confermare il 3-5-2 come modulo di partenza dove figureranno in difesa Scrosta, Comotto e Manetta, con Valentini invece sicuro tra i pali. Per il centrocampo a cinque poi si candidano per le maglie da titolari Ricciardi, Urbinati e Iotti, ma toccherà a Giorgio e Mantioni agire ai lati: Pochi dubbi in attacco con Zerbo e Cognini.

QUOTE E PRONOSTICO

Dato il valore del match appare complicato fissare un pronostico per la diretta Carrarese Fermana di oggi. Il portale di scommesse snai ha però le idee ben chiare e per l’1×2 ha concesso la quotazione di 1,85 ai marmiferi, contro il più elevato 3,75 assegnato ai gialloblu: il pareggio vale 3,35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA