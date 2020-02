Diretta Carrarese Giana Erminio/ Streaming video: scontro testa coda (serie C)

Carrarese Giana Erminio, diretta dall’arbitro Fabio Pirrotta, domenica 2 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una fida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. L’ultimo pari in casa della Pistoiese è valso comunque l’aggancio al terzo posto in classifica per la Carrarese, che ha sfruttato il ko del Renate contro il Como e si è mantenuta a -2 dal Pontedera secondo. La seconda piazza sembra un obiettivo possibile per i marmiferi che ora proveranno a sfruttare il turno casalingo contro un Giana Erminio ora penultimo in classifica dopo l’ultima affermazione interna sul Gozzano, seconda vittoria in 3 partite per il club di Gorgonzola che ne aveva vinta solo una in tutto il girone d’andata. All’andata a Gorgonzola il confronto tra le due squadre è terminato con un pari per 1-1, così come in pareggio, 2-2, è terminata l’ultima sfida tra i due club in casa della Carrarese, che non ha mai battuto il Giana Erminio da quando i lombardi sono saliti tra i professionisti nel 2016.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Carrarese Giana Erminio, domenica 2 febbraio 2020 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C. La Carrarese allenata da Silvio Baldini dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Pulidori; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignanelli; Damiani, Cardoselli; Valente, Foresta, Calderini; Infantino. La Giana Erminio guidato in panchina da Albè sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Leoni; Madonna, Pirola, Teso, Solerio; Greselin, Dalla Bona, Pinto; Maltese; Perna, Manconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Carrarese e Giana Erminio, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.50, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 4.00 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 5.50. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.90 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



