Diretta Giana Erminio Gozzano/ Streaming video tv: delicata sfida salvezza (Serie C)

Giana Erminio Gozzano, che viene diretta dal signor Emanuele Frascaro, è un delicatissimo incrocio per la salvezza nella 23^ giornata del girone A, per il campionato di Serie C 2019-2020: alle ore 17:30 di domenica 26 gennaio il Comunale di Gorgonzola ospita due squadre che hanno perso nel recupero del 20^ turno e hanno visto peggiorare la loro situazione. Sconfitta al 90’ dal Renate, la Giana Erminio non è riuscita a staccarsi dall’Olbia e rimane ultima in classifica, con appena 14 punti raccolti e una distanza di 10 lunghezze da recuperare per la salvezza diretta: ipotesi che si fa sempre più complessa ma c’è di peggio, perchè una sconfitta odierna porterebbe i lombardi ad avere addirittura 8 punti meno dello stesso Gozzano. Per i piemontesi dunque l’occasione è ghiotta, anche per rilanciarsi dopo la sconfitta interna contro l’Alessandria; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Giana Erminio Gozzano, della quale possiamo valutare in maniera più approfondita le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Gozzano non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, ma ormai sappiamo che le partite di campionato e Coppa Italia di Serie C sono state acquistate in esclusiva del portale Eleven Sports: abbonandovi alla piattaforma, o acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, potrete dunque seguire anche questa sfida in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO GOZZANO

Nel 4-3-1-2 di Riccardo Maspero, per Giana Erminio Gozzano, dovrebbe tornare titolare Perna che a Meda è entrato dalla panchina: l’attaccante farà coppia con Cortesi lasciando fuori Manconi, mentre alle spalle di questo tandem potrebbe giocare uno tra Corti e Mutton. La mediana sarà comandata come sempre da Dalla Bona, che avrà ai suoi lati due mezzali come Piccoli e Greselin; a protezione di Leoni ci sarà la coppia centrale formata da Teso e Montesano, con Madonna e Solerio (in gol mercoledì) che andranno a percorrere le fasce. La prima di Antonio Soda non è andata benissimo: l’allenatore comunque dovrebbe confermare un modulo che è una sorta di 3-3-3-1, con Demiro Pozzebon come riferimento avanzato (è in vantaggio su Buvka) e tre trequartisti che saranno Tomaselli, Guitto e Fedato (con De Angelis in ballottaggio) che giocano davanti alla linea di centrocampo, nella quale Gemelli fa il vertice basso con il supporto di Tumminelli e Palazzolo. In difesa altro schieramento a tre: Dumancic e Rabuffi potrebbero avere spazio al fianco di Uggè, in porta ci sarà invece Crespi.

QUOTE E PRONOSTICO

In Giana Erminio Gozzano sono i padroni di casa a partire favoriti: questo ci dice l’agenzia di scommesse Snai, che pone un valore di 2,40 volte la posta sul segno 1. L’eventualità della vittoria piemontese è regolata dal segno 2 e vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,90 volte quanto investito, mentre con l’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X, la vincita sarebbe di 3,00 volte la somma messa sul piatto.



