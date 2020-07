Diretta Carrarese Juventus U23/ Streaming video e tv: esordio bollente per i toscani

Carrarese Juventus U23, diretta dall’arbitro Feliciani, lunedì 13 luglio 2020 alle ore 20.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una delle sfide in programma per il secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Gli uomini di Baldini scendono di nuovo in campo dopo il lungo letargo del lockdown, al 22 febbraio risale l’ultima partita dei marmiferi che riuscirono a battere 3-0 il Gozzano prendendosi il secondo posto in classifica nel girone A ai danni del Renate. Vittoria decisiva perché ha permesso ai toscani di saltare un turno dei play off che è stato invece fatale ai brianzoli. La Juventus U23 si è lanciata invece nei play off grazie alla vittoria nella Coppa Italia di Serie C, per poi eliminare il Padova con un secco 2-0 in casa nel turno precedente, nonostante tutto un secondo tempo disputato in dieci uomini a causa dell’espulsione di Fagioli. Vedremo se il rodaggio permetterà ai bianconeri di prendere in contropiede una Carrarese che da quasi cinque mesi non disputa partite ufficiali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Juventus U23 non sarà disponibile: il campionato di Serie C è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma Elevensports e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Carrarese Juventus U23, in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 20.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. I toscani padroni di casa, guidati in panchina da mister Baldini, dovrebbero scegliere un 4-2-3-1 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo: Forte; Valietti, Conson, Tedeschi, Mignanelli; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino. La Juventus U23 allenata da Fabio Pecchia dovrebbe rispondere schierato dal 1′ con un 4-2-3-1: Loria; Di Pardo, Mulè, Delli Carri, Frabotta; Toure, Muratore; Del Sole, Marchi, Zanimacchia; Brunori.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Carrarese Juventus U23. Favoriti i padroni di casa dal momento che il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Benevento (segno 2) varrebbe 3,40 volte la posta in palio.



