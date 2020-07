Diretta Juventus U23 Padova/ Streaming video tv: playoff Serie C, 1° turno nazionale

Juventus U23 Padova, partita diretta dal signor Luca Zufferli, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 9 luglio ed è valida per il primo turno della fase nazionale nei playoff di Serie C 2019-2020. Per i giovani bianconeri questa stagione potrebbe diventare gloriosa: al secondo anno di vita questa compagine ha vinto la Coppa Italia di categoria guadagnando direttamente il pass per questo turno degli spareggi, e questa sera ha la possibilità di fare due risultati per superare l’ostacolo perché il trofeo sollevato poco fa le ha dato lo status di testa di serie rispetto al Padova, e dunque Fabio Pecchia e i suoi ragazzi potranno anche pareggiare. Chiamata invece al successo la squadra veneta, che è stata in corsa per un’altra promozione diretta ma ha dovuto arrendersi al Vicenza, e addirittura, partire dalla fase divisa per gironi: il successo interno contro la Feralpisalò ha spinto la squadra che ora vuole il colpo grosso al Moccagatta di Alessandria. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Juventus U23 Padova, aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare una breve valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Padova non sarà trasmessa sui nostri canali: già da qualche anno infatti la Serie C (campionato e Coppa Italia) è esclusiva (ad eccezione dell’anticipo) della piattaforma Eleven Sports, e dunque solo i suoi clienti avranno accesso a questa partita dei playoff che potranno seguire con il consueto utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, sfruttando un eventuale abbonamento stagionale oppure acquistando di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PADOVA

Fabio Pecchia potrebbe affrontare Juventus U23 Padova senza variazioni rispetto alla vittoria nella finale di Coppa Italia: eventualmente, Gasolina Wesley può giocare come terzino destro al posto di Di Pardo, completando una difesa con Frabotta a sinistra, Nocchi in porta e Alcibiade-Coccolo come coppia centrale. Fagioli e Idrissa Touré agiranno come mediani davanti a questo reparto arretrato; posizione da rifinitore per Brunori che opererà dunque alle spalle di Ettore Marchi, sugli esterni viaggiano verso la conferma Del Sole e Rafia anche se Zanimacchia potrebbe avere spazio. E’ invece un 4-3-3 quello del Padova di Andrea Mandorlini: Minelli è il portiere, Kresic e Andelkovic operano davanti a lui con Pelagatti e Frascatore che si occuperanno delle corsie laterali. In mediana la regia del veterano Hallfredsson, con Buglio e Ronaldo favoriti sul figlio dell’allenatore Matteo Mandorlini; cerca un posto anche Castiglia, così come Gabionetta in un tridente offensivo nel quale dovrebbero essere favoriti Soleri e Culina come laterali. Litteri e Pesenti insidiano invece la maglia di Nicastro da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico su Juventus U23 Padova ci dicono che i giovani bianconeri sono favoriti, sia pure di poco: vale infatti 2,50 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per il successo interno, mentre il segno 2 per la vittoria dei biancoscudati porterebbe in dote 2,90 volte quanto avrete investito. Il pareggio, risultato favorevole alla Under 23, porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte la cifra puntata con questo bookmaker.



