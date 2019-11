Diretta Carrarese Lecco/ Streaming video tv: Baldini vuole spiccare il volo (Serie C)

Carrarese Lecco sarà diretta dal signor Daniele Virgilio, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 3 novembre: nella 13^ giornata del girone A per il campionato di Serie C 2019-2020 abbiamo una sfida tra due squadre che stanno disputando un torneo diverso, con obiettivi che già a monte erano lontani. I toscani puntano la promozione e già da qualche stagione hanno costruito una rosa utile a centrare il traguardo, domenica scorsa hanno raccolto una preziosa vittoria a Busto Arsizio e si sono lanciati verso le prime posizioni, dovendo però sperare che il Monza rallenti la sua corsa almeno in termini di salto diretto in Serie B (chiaramente resterebbero i playoff). Il Lecco, tornato a giocare in Serie C dopo tanti anni, cerca innanzitutto di salvarsi: due pareggi consecutivi per i bluceleste che hanno se non altro mosso la loro classifica, prima riprendendo la Juventus U23 all’ultimo secondo e poi impedendo al Como, nell’accesissima rivalità, di vincere al Sinigaglia con un’altra rimonta. Ora staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Carrarese Lecco; aspettando il calcio d’inizio della partita valutiamo le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE LECCO

In Carrarese Lecco, Silvio Baldini potrebbe decidere di dare spazio a qualche giocatore che ha visto meno il campo: ci sarà comunque turnover, e allora Calderini potrebbe prendere il posto di Manneh con Maccarone pronto a sostituire il bomber Infantino. Verso la conferma Valente, se la gioca anche Tavano che può fare il trequartista; in mezzo al campo possibile turno di riposo di Pasciuti con Agyei che affiancherebbe in quel caso Damiani, Cardoselli e Murolo formeranno la coppia centrale di difesa a protezione di Francesco Forte con Tedeschi e Mignanelli che spingeranno sulle corsie. Il Lecco di Gaetano D’Agostino è schierato con il 3-4-3: Capogna favorito su Chinellato per il ruolo di centravanti, Negro e Giudici dovrebbero completare il tridente che sarà supportato da un centrocampo nel quale Bobb e Moleri (autore del gol del pareggio a Como) agiranno come mediani avendo in Carissoni e Pastore i laterali. In difesa Merli Sala, Bastrini e Malgrati formeranno la linea davanti al portiere Safarikas.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che accompagnano il pronostico su Carrarese Lecco indicano chiaramente nella squadra toscana la favorita per la vittoria: è infatti di 1,60 volte la posta messa sul piatto il valore sul segno 1 che regola questa ipotesi. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X e andreste a guadagnare una somma corrispondente a 3,65 volte quanto avrete investito, mentre con il segno 2 per il successo dei bluceleste la vincita corrisponde a 5,25 volte la giocata.



