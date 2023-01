DIRETTA/ Fermana Montevarchi video streaming tv: divertente pareggio all’andata

DIRETTA FERMANA MONTEVARCHI: TESTA A TESTA

Siamo arrivati per la diretta di Fermana Montevarchi alla resa dei conti dei precedenti. Molto spesso questi ci raccontano cosa accaduto in passato senza poter minimamente influenzare la gara in atto, ma sono comunque dati interessanti da osservare. Le due compagini si sono affrontate per tre volte di cui una sola a Fermo. I gialloblù non hanno mai vinto contro questo avversario che si sono ritrovati nello stesso campionato per la prima volta in assoluto l’anno passato quando persero sia all’andata che al ritorno senza fare gol.

Nel primo match disputato in casa la Fermana si inchinò al risultato di 0-1. Fu una partita equilibrata e decisa da una giocata di un singolo, Gambale la risolse al minuto 70. Al ritorno Montevarchi si impose in casa col risultato di 2-0. La gara fu sbloccata alla fine del primo tempo da Sorrentino con raddoppio su calcio di rigore siglato da Carpani al 93esimo. Il match d’andata di quest’anno è terminato invece con un pareggio per 3-3. Cosa ci dirà la gara di oggi? (Matteo Fantozzi)

FERMANA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fermana Montevarchi sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

BISOGNO DI PUNTI!

Fermana Montevarchi, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo Stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Gara importante per due squadre che hanno grande bisogno di punti per risalire la classifica e centrare gli obiettivi stagionali.

La Fermana è piazzata al dodicesimo posto con 28 punti, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte. Striscia positiva per i gialloblu, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Cesena. Il Montevarchi, invece, è penultimo con 17 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e quattordici sconfitte. Tre ko di fila per i rossoblu, l’ultimo per 1-2 contro il Siena.

PROBABILI FORMAIONI FERMANA MONTEVARCHI

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Fermana Montevarchi. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-3: Borghetto, Eleuteri, Spedalieri, Pellizzari, Carosso, Romeo, Giandonato, Misuraca, Nannelli, Fischnaller, Maggio. Passiamo adesso ai toscani, schierati con il 3-4-1-2: Mazzini, Tozzuolo, Chiti, Gennari, Cerasani, Nador, Amatucci, Lischi, Biagi, Giordani, Kernezo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a conoscere le quote per le scommesse della diretta Fermana Montevarchi. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria della Fermana è a 1,85, il pareggio è a 3,40, mentre il successo del Montevarchi paga 3,95 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,67, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,05. Equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,88 e 1,82.

