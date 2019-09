Diretta Carrarese Olbia/ Streaming video e tv: i sardi cercano il riscatto (Serie C)

Carrarese Olbia, diretta dall’arbitro Luigi Catanoso, è la partita in programma oggi giovedi 26 settembre 2019 tra le mura dello Stadio dei Marmi di Carrara, con fischio d’inizio fissato per le ore 16.00, e valida per la sesta giornata del Girone A di Serie C. Quest’oggi Carrarese e Olbia si sfidano in un match di lunga tradizione per la categoria che garantisce un certo interesse per le caratteristiche delle compagini in campo. La Carrarese, allenata dal vulcanico Silvio Baldini già ex Empoli nella massima serie qualche anno fa, è reduce da un inizio altalenate; dopo la sconfitta la prima giornata a Pontedera con un secco 3-1 ed il pareggio casalingo con la sorprendente Alessandria, la squadra ha inanellato due vittorie consecutive con la Robur Siena e, in casa, con la Pistoiese, per poi di nuovo pareggiare contro la la Giana Erminio. I punti in classifica ad oggi sono otto per una posizione di medio alta classifica. L’Olbia, invece, dopo un inizio scoppiettante con due vittorie consecutive (a Siena e in casa con la Giana Erminio) ha visto le sue ambizioni ridimensionarsi pericolosamente con tre sconfitte consecutive di cui una, fra le mura amiche, con l’Alessandria con un perentorio 0-3.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Olbia non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

DIRETTA CARRARESE OLBIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Baldini non dovrebbe cambiare modulo tattico anche per l’occasione; il calcio tutto offensivo dell’allenatore toscano dovrebbe quindi proporre il consueto 4-3-3 con Forte; Ciancio, Murolo, Tedeschi, Mignanelli; Foresta, Damiani, Cardoselli, Calderini, Infantino, Valente. Dalla panchina i veterani Ciccio Tavano e Massimo Maccarone scalpitano per giocare uno scampolo e dare il loro contributo in termini di esperienza e doti tecniche. Mister Filippi dalla panchina sarda dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1 e schierare Van der Want, Pisano, La Rosa, Della Bernardina, Pitzalis; Lella, Muroni, Biancu; Vallocchia; Ogunseye, Doratiotto. Probabile l’ingresso di Parigi, che appare comunque in lizza per un posto da titolare mentre gli occhi sono puntati su Ogunseye che ha, fino ad oggi, mostrato buonissime doti fisiche e tecniche.

QUOTE E PRONOSTICI

La Carrarese che non ha mai nascosto ambizioni per un salto di categoria appare in vantaggio nei favori dei pronostici. Le quote disponibili pagano la vittoria casalinga 1.64 (Betclic ed Eurobet) mentre il pareggio viene dato a 3.65 per entrambe le case da gioco. La vittoria dell’Olbia, che punta ad un mantenimento senza patemi della categoria, viene dato a 5.10.



