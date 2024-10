DIRETTA PERUGIA ENTELLA, I LIGURI CERCANO LA VETTA

Il pomeriggio del Girone B di Serie C continua alle ore 17.30 con la diretta Perugia Entella valida per la nona giornata. Questa partita metterà a confronto due squadre ben preparate e complicate da affrontare per chiunque. Il Perugia di Formisano si è ripreso solo nell’ultima partita vincendo con un ampio 4 a 0 contro la Lucchese dopo cinque giornate senza vittoria. Si è ripresa, invece, la Virtus Entella che è al terzo posto in classifica ed è riuscita vincere le ultime due partite giocate.

DIRETTA PERUGIA ENTELLA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Perugia Entella in streaming video bisognerà aver sottoscritto un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Sarà possibile seguire questa partita anche con noi attraverso una diretta testuale che vi racconterà le azioni più importanti di questo match.

PERUGIA ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle possibili scelte dei due allenatori andando ad approfondire quelle che sono le probabili formazioni. Alessandro Formisano confermerà in blocca la formazioni che ha steso per 4 a 0 la Lucchese a partire dal 3-4-2-1 iniziale. Mezzoni, Angella e Amoran saranno i tre difensori con Cisco e Giraudo sugli esterni. Seghetti giocherà in avanti sostenuto da Giunti e Ricci.

Conferme anche per Fabio Gallo che utilizzerà un più equilibrato 3-5-2 con Castelli e Guiu come coppia d’attacco. Corbari e Lipani agiranno da mezzali con Franzoni in mediana a sostenere la linea difensiva. Di Mario e Bariti giocheranno sulle fasce con il compito di fare la doppia fase.

PERUGIA ENTELLA, LE QUOTE

Per quanto riguarda le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Perugia Entella possiamo dire che il Grifone è favorito: abbiamo un valore pari a 2,20 volte quanto messo sul piatto per il segno 1 che identifica la vittoria del Perugia, per contro il segno X che regola il successo dell’Entella vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte l’importo della vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una vincita equivalente a 3,00 volte la posta in palio.