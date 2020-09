Diretta Carrarese Pro Patria/ Streaming video tv: esordio nel girone A (Serie C)

DIRETTA CARRARESE PRO PATRIA: SFIDA DA ALTA CLASSIFICA

Carrarese Pro Patria viene diretta dal signor Andrea Bordin, e si gioca per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Tornano in campo due protagoniste della scorsa stagione di terza divisione: soprattutto la Carrarese, che era riuscita a fare il salto di qualità raggiungendo direttamente la fase nazionale dei playoff ma poi venendo eliminata dal Bari. C’è ancora Silvio Baldini come allenatore e l’obiettivo resta lo stesso, ovvero provare a prendersi il campionato cadetto; nel frattempo è arrivato un poker all’Ambrosiana nel primo turno di Coppa Italia. Vittoria anche per la Pro Patria di Ivan Javorcic mercoledì, i tigrotti sono addirittura andati a espugnare il Picchi battendo il Livorno e dunque hanno aperto bene la loro stagione, che ancora una volta sarà vissuta nel tentativo di qualificarsi per i playoff. Aspettando la diretta di Carrarese Pro Patria, studiamo quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CARRARESE PRO PATRIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Pro Patria non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PRO PATRIA

Baldini utilizza il 4-2-3-1 per Carrarese Pro Patria, e ha a disposizione una corazzata: in porta va Pulidori, davanti a lui dovrebbero giocare Borra e Rota che saranno affiancati da due terzini come Grassini ed Ermacora. La cerniera mediana ha perso Cardoselli ma ci sono Agyei e Pasciuti in ballottaggio soprattutto con Foresta; due di loro giocheranno davanti alla difesa, davanti invece è già stato determinante l’esordio del giovane Schirò che sarà sulla trequarti, a fargli compagnia Caccavallo e Abdou Doumbia mentre la prima punta dovrebbe essere Infantino, già in gol in Coppa Italia. E’ un 3-5-2 quello di Javorcic: Stefano Greco in porta, poi una linea difensiva con Saporetti titolare insieme a Molinari e Lombardoni e i laterali che si abbasseranno in fase di non possesso, e potrebbero essere Riccardo Colombo e Kolaj. In mezzo al campo la regia di Galli, con Brignoli e Fietta sulle mezzali; Latte Lath sarà uno dei due attaccanti, da vedere se l’altro sarà l’anglo-italiano Parker (che ha sbloccato a Livorno mercoledì) o il veterano Le Noci.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Carrarese Pro Patria, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,70 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,75 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,55 volte la vostra giocata.



