Diretta Carrarese Renate/ Streaming video tv: sfida al vertice nel girone A (Serie C)

DIRETTA CARRARESE RENATE: SFIDA ENTUSIASMANTE

Carrarese Renate, che verrà diretta dal signor Mario Cascone, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 11 novembre presso lo Stadio dei Marmi: per la decima giornata della Serie C 2020-2021, un nuovo turno infrasettimanale, avremo un’appassionante sfida al vertice nel girone A: le due squadre occupano, insieme alla sorprendente Pro Sesto, il primo posto con 16 punti. Rispetto agli anni precedenti la Carrarese, che arriva dalla vittoria di Grosseto, segna molto meno ma è difensivamente solida, forte della migliore retroguardia del girone e con una sola sconfitta in nove partite; Silvio Baldini sta confermando le ambizioni del gruppo ma così sta facendo Aimo Diana con il Renate, già secondo l’anno scorso e ora prettamente offensivo, tanto da segnare 12 gol ma incassarne anche 10. Dovesse trovare maggiore equilibrio il club di Meda, che ha battuto il Lecco nell’ultimo impegno, sarebbe realmente grande favorito per la promozione e potrebbe spiccare il volo; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Carrarese Renate, aspettando la quale possiamo cominciare a valutare le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA CARRARESE RENATE IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Renate non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come ben sappiamo l’appuntamento con il campionato di Serie C è su Eleven Sports: il portale fornisce ormai da qualche anno tutte le partite del torneo di terza divisione, si parla di una visione in diretta streaming video (attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) e si potrà scegliere se sottoscrivere un abbonamento per la stagione o, di volta in volta, acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE RENATE

In avvicinamento a Carrarese Renate leggiamo allora le probabili formazioni: la sfida al vertice presuppone che in campo vadano i titolari, Baldini punta sul solito 4-2-3-1 ma deve fare una valutazione sui diffidati perché nel prossimo turno c’è il sentito derby contro il Livorno. Torna Luci, che prenderà il posto di Schirò o Pasciuti in mezzo al campo; a riposare potrebbe essere anche l’altro, con Foresta titolare davanti a una difesa nella quale Vailetti e Imperiale correranno sulle corsie lasciando a Borri e Murolo la protezione di Mazzini. Anche Calderini potrebbe rimanere fuori, nel caso Piscopo può andare a giocare a sinistra con Cais alle spalle di Infantino e Caccavallo confermato a destra.

Nel Renate mancherà Damonte, espulso sabato e quindi squalificato: insieme a Jacopo Silva e Antonio Esposito il terzo di difesa sarà Merletti, in porta va Gemello mentre sugli esterni Guglielmotti agirà a desta e Possenti può rilevare Anghileri sull’altro versante. Centrocampo con Rada e Ranieri che saranno presumibilmente confermati, Kabashi potrebbe invece insidiare il posto di Giuseppe Giovinco sulla trequarti per poi andare di staffetta nel secondo tempo, allo stesso modo può esserci l’avvicendamento tra Maistrello e Sorrentino come partner offensivi di Galuppini che, salvo sorprese, sarà confermato.



