DIRETTA/ Carrarese Rimini (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 14 aprile 2024)

DIRETTA CARRARESE RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Carrarese-Rimini arriva dopo che i marmiferi hanno interrotto una striscia di tredici risultati utili consecutivi in campionato, un poker incassato sul campo della Recanatese che ha fermato una lunghissima corsa che aveva portato la Carrarese al terzo posto in classifica nel girone B. Per difendere la terza piazza bisognerà sfidare un Rimini reduce da due vittorie consecutive, tre nelle ultime cinque partite, un balzo in avanti che ha proiettato nuovamente i romagnoli in zona play off.

Nel match d’andata di questa stagione ha avuto la meglio il Rimini che si è imposto di misura per 1-0, la Carrarese invece si è imposta 3-1 nell’ultimo match casalingo contro i romagnoli, con tre vittorie dei marmiferi negli ultimi cinque confronti ufficiali contro il Rimini. Adesso lasciamo che a parlare sia il campo, perchè finalmente il momento che stavamo aspettando è arrivato: via alla diretta di Carrarese Rimini, si comincia! (agg. di Fabio Belli)

CARRARESE RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Carrarese Rimini sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Carrarese Rimini e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CARRARESE RIMINI: MARMIFERI PER IL TERZO POSTO!

Carrarese Rimini, in diretta domenica 14 aprile 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C. Dopo una lunga cavalcata che ha permesso alla Carrarese di involarsi verso il terzo posto in classifica, con una striscia di tredici risultati utili consecutivi, è arrivata una pesante sconfitta in casa della Recanatese a fermare il momento sì, con la terza piazza che andrà ora difesa nelle ultime tre giornate della regular season.

A partire proprio dal match contro il Rimini, importante appuntamento considerando che i romagnoli sembrano aver imboccato un trend estremamente positivo, con due vittorie consecutive negli ultimi impegni disputati, la prima contro l’Olbia e la seconda nell’ultima sfida affrontata contro la Vis Pesaro, con entrambi i match giocati in casa. Proseguendo di questo passo i romagnoli potrebbero centrare l’obiettivo play off che sembrava ormai una chimera.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Rimini, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Panico, Simeri. Risponderà il Rimini allenato da Emanuele Troise con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Colombi; Tofanari, Pietrangeli, Gorelli, Semeraro; Lepri, Sala, Garetto; Lamesta, Morra, Capanni.

CARRARESE RIMINI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.57, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.80.











