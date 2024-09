DIRETTA CARRARESE SASSUOLO: I TESTA A TESTA

Non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Carrarese Sassuolo, una partita tra due squadre che per oltre dieci anni hanno avuto due categorie di differenza: evidentemente allora sono state ben poche le occasioni di incrociarsi, infatti lo storico ci propone appena due partite che sono andate in scena nella stagione 2005-2006, per il girone B di Serie C2. Il Sassuolo di lì a poco avrebbe iniziato la grande scalata che nel 2013 lo avrebbe portato in Serie A e anche in Europa, il primo match contro la Carrarese lo aveva giocato al Comunale dei Marmi e lo aveva perso per effetto del gol segnato da Marco Ghizzani, al minuto 77.

Al ritorno le cose non erano andate meglio: il Sassuolo era quarto in classifica mentre la Carrarese si trovava a metà della graduatoria, aveva anche cambiato allenatore ma la questione non era cambiata, il gol di Imerio Gallina nel primo tempo aveva portato i toscani alla vittoria. Ecco, il Sassuolo arriva dunque alla sfida contro la Carrarese con due sconfitte sul groppone e zero gol segnati: non il biglietto da visita ideale, ma adesso lo scenario potrebbe essere diverso e dunque scopriremo presto se la squadra di Fabio Grosso riuscirà a ottenere un risultato positivo, riscattando il pesante ko di prima della sosta. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CARRARESE SASSUOLO, STREAMING VIDEO TV

Ora daremo un’occhiata su dove vedere la diretta Carrarese Sassuolo. La sfida di Serie B sarà trasmessa su DAZN.

Medesimo discorso per quanto concerne la diretta streaming che verrò gestita anch’essa da DAZN tramite la propria applicazione.

CARRARESE SASSUOLO, NEROVERDI IN TRASFERTA

Crisi nera per i gialloblu in questa Serie B: la diretta Carrarese Sassuolo si disputerà domenica 15 settembre alle ore 15:00. Una partita che per i padroni di casa è a dir poco fondamentale per tornare alla vincere.

I gialloblu sono infatti reduci da tre sconfitte in quattro partite contro il Cesena per 2-1, la Cremonese per 1-0 e infine il Catanzaro per 3-1. L’unica partita giocata in casa è stata quella della vittoria contro il Sudtirol per 2-0 grazie a Schiavi su rigore e Finto.

Il Sassuolo ha avuto un rendimento più costante dato che in quattro gare sono arrivati a punti per tre volte. L’unica sconfitta è stata nell’ultimo turno in casa contro la Cremonese per 4-1 mentre la vittoria è giunta contro il Cesena.

LE PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE SASSUOLO

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta Carrarese Sassuolo. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Breve, pacchetto arretrato composto da Hermannsson, Illanes e Imperiale. Agiranno da esterni Bouah e Cicconi mentre Capezzi e Schiavi in regia. I due trequartisti saranno Finotto e Panico dietro a Capello.

Il Sassuolo replicherà con il 4-3-1-2. In porta Satalino, difesa a quattro composta da Toljan, Odenthal, Romagna e Doig a chiudere il reparto. A centrocampo ci sarà spazio per Kumi, Boloca e Caligara con Thorstvedt dietro a Pierini e Mulattieri

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CARRARESE SASSUOLO

Infine ecco le quote per le scommesse Carrarese Sassuolo. A partire con i favori del pronostico sono i neroverdi 2.10 contro i 3.50 dei gialloblu che sono anche i padroni di casa. Il segno X del pareggio invece è listato a 3.30.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato a 2.03 con l’Under alla stessa soglia a 1.83. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95.