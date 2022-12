DIRETTA CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO/ Video streaming Rai: uno sguardo al gran passato

DIRETTA CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO: LA STORIA

Parlando della diretta di Casalmaggiore Busto Arsizio abbiamo già detto come questo match strizzi l’occhio a un glorioso passato recente da parte delle due società. Si può scendere nel dettaglio per capire di cosa si tratti: Casalmaggiore nel 2012 è salita per la prima volta in Serie A1 e da quel momento, a pochissimi anni dalla sua fondazione, è riuscita a mettere in bacheca lo scudetto e la Coppa Italia (con doppietta nel 2015) ma soprattutto una eccezionale Champions League nella stagione seguente, purtroppo il canto del cigno visto che dopo il 2017 – secondo posto e semifinale playoff – le cose sono andate nettamente peggio.

Busto Arsizio è regolarmente in Serie A1 dal 2007: nel suo palmarès figurano lo scudetto e la Coppa Italia del 2012, dunque anche qui con doppietta, e la Supercoppa all’inizio della stagione seguente. La Champions League per le farfalle non è mai arrivata, per contro però ci sono tre Coppe Cev: la prima vinta nel 2010, la seconda nel 2012 e la terza nel 2019, con una sorta di ritorno alle origini per la squadra lombarda. Adesso Casalmaggiore Busto Arsizio vale “solo” un posto nei playoff del massimo campionato di volley, ma le cose potrebbero anche cambiare in fretta… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casalmaggiore Busto Arsizio sarà trasmessa in chiaro: l’appuntamento è su Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando) che come sempre manda in onda almeno una partita del campionato di Serie A1 per ogni turno, con la possibilità di seguire l’evento anche in mobilità attraverso sito o app di Rai Play. Il servizio di diretta streaming video, come noto, viene garantito per tutti i match anche da Volleyballworld.net; tuttavia per accedere a questo portale dovrete aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO SU RAIPLAY

CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO: FARFALLE IN DIFFICOLTÀ!

Casalmaggiore Busto Arsizio è in diretta dal PalaRadi di Cremona, alle ore 20:30 di domenica 11 dicembre: si gioca per la 11^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023, ed è una sfida dal sapore storico – se vogliamo dirla così – perché entrambe le squadre hanno un passato recente nel quale hanno messo titoli importanti in bacheca, salvo poi subire un calo e dover accettare di accodarsi alle big di oggi. In questo momento meglio Casalmaggiore che, reduce dalla bella vittoria di Firenze, ha record positivo e occupa il settimo posto in classifica che sarebbe utile per giocare i playoff.

Busto Arsizio non è partita benissimo, ma comunque nell’ultima giornata ha battuto un colpo importante: un 3-0 interno contro Macerata per ripartire e provare ad allontanare ancor più la zona retrocessione, dovendo comunque dire che almeno sulla carta le farfalle non dovrebbero aver problemi nel mantenere la categoria, pur puntando più in alto. Aspettando allora che la diretta di Casalmaggiore Busto Arsizio prenda il via, proviamo a fare qualche utile ragionamento sui temi principali che potrebbero emergere dalla interessante partita di stanza al PalaRadi.

DIRETTA CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Casalmaggiore Busto Arsizio stiamo per assistere a una partita che, come abbiamo già detto, è intrigante per il passato recente di queste due squadre: le cremonesi hanno segnato una bella epoca che però è durata troppo poco, lo stesso comunque hanno fatto le bustocche ma poi lo scenario è stato rubato da Conegliano, oltre che dal ritorno in grande stile di Novara e la crescita di Monza, e dunque il quadro generale del volley femminile in Italia è cambiato.

Anche a causa di problemi di budget Casalmaggiore e Busto Arsizio non sono state più in grado di giocarsi lo scudetto e le coppe nazionali, pur rimanendo comunque nel gruppone delle squadre che ogni anno possono provare a giocarsi i playoff e rappresentare una sorta di sorpresa. Non sarà facile, e infatti anche l’anno scorso abbiamo visto come le cremonesi abbiano faticato per mantenere il livello; oggi sembra che a Casalmaggiore le cose vadano meglio mentre Busto Arsizio deve leggermente inseguire, ma già la partita di questa sera al PalaRadi potrebbe anche regalarci una situazione diversa…











